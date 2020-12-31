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為退稅扮「共諜」 剪刀廠董座國安法判刑3月　　

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

彰化縣「富美」剪刀五金工廠董事長黃炯墩被控帶領台灣退將、高官赴陸與當地國安人員會面，黃認罪，坦承為退稅扮共諜，暗中蒐集法輪功、民進黨動態，台北地院審理，今天依違反國安法發展組織未遂罪判黃有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，犯罪所得3萬5000元人民幣（約新台幣15萬元）沒收。可上訴。

黃炯墩在2000年赴大陸寧波設五金工廠，為了減少進出貨物關稅與加速貨物進出口時間，找當地國安局、台辦人員疏通，對方要求黃暗中牽線國內現、退役軍警調赴陸，黃同意。

2000年，中共國安人員指定黃炯墩蒐集民進黨、法輪功成員在台動態，黃多次打探軍警調人員的訊息，2012年以地陪名義帶前調查官、退將赴寧波遊玩。

檢調查出，黃炯墩帶前調查官、退將去寧波時，邀約寧波國安局處長黃偉華、北崙區台辦官員張恆健出面作陪，不過，前調查官、退將了解黃炯墩與陸方官員的意圖之後，即拒絕再與黃聯絡。

2012年，黃炯墩返台又認識國安局的李姓官員，兩度向李表明身分、所負任務，李向檢調提出檢舉，檢調發動偵查；今年6月，黃炯墩被搜索、約談到案，訊後以30萬元交保，限制出境，檢方偵結依違反國安法罪起訴他。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

國安局 退將 民進黨

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