不滿老闆？古蹟倒楣 男子噴漆鹿港龍山寺29處遭起訴

彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺上個月遭洪姓男子亂噴漆，噴上「羅宜凡」字樣，且遭噴漆處高達29處，包括有外牆、後殿多處牆面、木門等，洪男聲稱是對過去任職公司老闆不滿，為發洩怨氣，才到龍山寺噴漆洩憤，不過洪男說詞反覆，羅宜凡可能是他暗戀對象，彰化地檢署經調查後將他依違反文化資產保存法起訴，並聲請簡易判決。

35歲洪姓男子今年11月1日晚間7時突跑到鹿港龍山寺拿著黃色及黑色的防水噴漆到處噴上「羅宜凡」「羅」等字樣，被噴漆的除了龍山寺外牆、就連木門、香爐等都不放過，直到廟方通知警方前來時，洪男還在噴漆，被警方當場逮捕。

洪男被逮時聲稱，他在找「羅宜凡」這個人，是神明要他這樣的，還嗆說「神明他也不怕」，據了解他應是愛慕羅姓女子。

不過檢方偵訊時洪男又稱是不滿先前任職鮮乳公司，認為老闆欺壓員工，而他和羅姓女子有糾紛，他似乎怨老闆不出面解決，但洪男精神狀況不好，說詞反反覆覆。

彰化縣文化局表示，洪男毀損古蹟涉觸犯文化資產保存法，及刑法毀損罪，洪男已寫信向鹿港龍山寺道歉，並添油香1萬2千元，龍山寺表示鹿港龍山寺抱持佛祖慈悲心，決定不提告。

由於洪男違反文化資產保存法103條，依法可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金50萬元以上、2千萬元以下罰金，而彰化地檢署也依洪男違反文化資產保存法103條將他起訴，並聲請簡易判決。