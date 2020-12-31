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僅因口角竟在台南佛堂縱火釀7死 曾文彥殺人罪判處死刑

襲警輕判過去式 立院三讀：加重妨害公務罪最重判5年

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旅館亮槍搶錢讓員工嚇到奔逃 汽車美容工一審判7年4月

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

30歲男子王彥去年持槍闖進台北市北投區一家汽車旅館，先假意詢問房價，再出1把槍指向櫃台人員，櫃台人員嚇到奔逃，王彥拿走1萬2400元逃逸，犯案後還向友人炫耀「監視器沒拍到，警察抓不到我」，士林地院審結，依強盜罪判他有期徒刑7年4月，可上訴。

判決指出，王2019年11月29日凌晨4點多，攜帶1把槍支到承德路上的沃克汽車旅館，拿槍向櫃台人員恐嚇「把錢交出來」，櫃台人員驚慌逃跑，王拿走櫃台內現金1萬2400元，警方循線逮捕王，查獲1把槍。

櫃台人員證稱，王當時先向他詢問房價，卻突然拿出1把槍指向他，他倉皇逃跑。

王偵訊時否認強盜，檢警查出他犯案後還向朋友稱「監視器沒拍到我，抓不到我」；士林地院審理時，王才坦承犯行，但稱槍支不是兇器，不具殺傷力。

警方鑑定後槍支雖無殺傷力，無法擊發子彈，但該槍長20公分，寬15公分，法官認為明顯造成櫃台人員極大的心理恐懼，足以壓抑櫃台人員自由，導致其不能抗拒，已構成強盜行為。

法官審酌，王從事汽車美容工作，國中畢業，育有一名6歲孩子，依強盜罪判他7年4月有期徒刑，沒收犯罪所得1萬2400元，可上訴。

男子王彥在北投區一家汽車旅館拿槍搶劫1萬2400元，一審被士林地院判處7年4月有期徒刑。圖為報系資料照
男子王彥在北投區一家汽車旅館拿槍搶劫1萬2400元，一審被士林地院判處7年4月有期徒刑。圖為報系資料照

強盜 監視器 汽車旅館

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