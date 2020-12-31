竟是撿來的！已兌付的三倍券流出再消費 中檢起訴保全員

台灣保全公司台中營運處保全員陳儀瑞，負責已兌付的振興三倍券的押送及解繳，8月間撿到另組同事遺留在運送袋內的100張面額200元已兌付的三倍券，交付30張給連襟張嘉威，張與表哥洪稚捷涉嫌拿到5家檳榔攤購買香菸及檳榔，用了10張共2000元，台中地檢署今天依業務侵占罪起訴陳儀瑞；依收受贓物及詐欺罪起訴張嘉威；依詐欺罪起訴洪稚捷。

檢察官審酌，振興三倍券是政府於今年為振興經濟，依經濟部「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法」規定，為提振民間消費及促進國內需求而發放。

未料，陳男利用擔任台灣保全公司保全員的機會，以不法取得高達100張面額200元已兌付三倍券轉交給張，再由張、洪等2人蓄意持往中市多家檳榔攤店家消費使用，致多名被害人誤收已兌付的三倍券蒙受損失，嚴重損及民眾對於政府振興經濟，紊亂我國金融社會秩序甚鉅，請法官從重量刑。

起訴書指出，陳儀瑞（34歲）自6月22日起，受僱台灣保全股份有限公司台中營運處擔任保全員，7月15日起，因應政府在台灣新冠肺炎疫情趨穩下解封，推出振興三倍券，兼責已兌付振興三倍券的押送及解繳。

8月10日晚間，陳儀瑞在台灣保全公司地下4樓停車場，獨自整理運鈔車空現金運送袋時，赫然發現袋內遺留有100張面額新台幣200元的已兌付100張振興三倍券。

檢方查出，這100張已兌付的200元三倍券，原是由另組保全員於8月4日，前往新光銀行西屯分行收受後，運往台灣銀行台中分行解繳，但因新光銀行包裝三倍券的透明收款塑袋，不符合台灣銀行規定的非透明紙袋形式，故遭台灣銀行人員退件。保全員更換時，混亂之際，不慎遺落在空運鈔袋。

陳儀瑞揀到100張已兌付的200元振興三倍券後，向連襟張嘉威（27歲）炫耀，張向陳多次索討，陳上月間交付已兌付的30張三倍券給張，張與表哥洪稚傑（35歲）向7家檳榔攤購買，其中2家不收三倍券，張與洪用了10張三倍券即2000元買菸及檳榔。

經被害檳榔攤商報警，陳儀瑞見東窗事發，將其餘的三倍券點火燃燒，其餘數十張三倍券泡水浸濕再倒入果汁機絞碎，再倒出加醬油炒成泥狀，將殘渣放在煙灰缸用奶粉罐內；而張用掉10張三倍券，其餘20張放在小孩尿片丟掉。