懷疑弟弟機車被偷1刀刺死少年 高院認定莽男殺人判9年

男子黃堃翔懷疑16歲吳姓少年偷走弟弟機車，去年11月在新北市三重街頭持刀刺死對方，新北地院審理時，他否認有殺人犯意，合議庭依傷害致死罪判他7年10月徒刑。案經上訴，高等法院改認定黃殺人，依殺人罪判他9年徒刑。

檢方起訴指出，黃堃翔（19歲）去年11月18日開車行經蘆洲時，看到一群人被警方盤查，其中一人騎乘弟弟的機車，於是待警方盤查後，即尾隨弟弟的機車到三重富貴、吉祥街口，在街口將人攔下後爆發衝突。

衝突過程中，黃持摺疊刀刺中吳姓少年左胸，傷口深度直達心臟，新北地檢署依殺人罪起訴。新北地院審理時，黃辯稱當時是要問機車來源，但吳姓少年一下說車是自己的、一下子又說是朋友借他的，他才拿刀恫嚇、脅迫對方講實話。黃說，吳姓少年準備要跑，他伸手拉對方回來，右手也剛好往前伸，才會「刺到」。

新北地院認為不能只憑吳受傷位置是人體要害，就認定黃堃翔一開始即有殺人犯意，黃與吳素不相識，且無深仇大恨，難想像只因機車來源有問題就要殺人。因吳遭刺中後，黃沒有持續追砍，新北地院依傷害致死罪論處，考量黃法治觀念薄弱、被害人死亡、自首、自始認罪等情狀，判他7年10月徒刑。