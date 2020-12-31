潤寅詐貸472億 楊文虎判26年、王音之判28年

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦被控向14家銀行詐貸472億多元，依違反銀行法、商業會計法等多罪起訴，夫婦均在押，台北地院今天判楊文虎有期徒刑26年、王音之判有期徒刑刑28年，楊文虎、王音之的女兒楊宇晨判刑3年4月，潤寅法人判罰金5億元。可上訴。

楊文虎、王音之2012年起至2019年透過業務經理張力方聯繫上市、上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計林奕如作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

檢方起訴，潤寅旗下潤寅、易京揚、潤琦、頤兆4家公司2000年開始以不實買賣合約書、出貨單及發票辦理企業貸款，其中，台企銀放貸111億元是最大受害人，近期再以中美貿易戰增加關稅成本為藉口延遲還款，然後後潛逃出境。

號稱「最大詐貸案」的潤寅案，檢調共發動超過10波搜索蒐證，偵查有22人在押，楊文虎、王音之一度外逃被押解歸案，另包括楊宇晨、王音之胞弟王振賢、潤寅秘書林奕如等都羈押禁見。

楊文虎、王音之認罪，因不法所得巨大，牽涉日後債權人民事求償等因素，夫婦羈押迄今，楊宇晨則否認參與詐貸過程，辯稱無罪，告訴法官只是聽從父母指示辦事，不過，檢方循線從楊宇晨的手機內發現有人替她開設銀行保管箱，起獲600萬元現金贓款。

轉任律師的前台北地院法官黃呈熹也涉案，檢方指控他協助潤寅集團滅證，黃庭審一度聲稱被查出收受的1250萬元是「顧問費」、「律師費」，被認定協助洗錢、串滅證，審判中改口認罪，請求合議庭給予減、免刑寬貸。