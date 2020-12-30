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舉牌徵炮友遭警函辦 網紅發文讚警「都暖男還蠻帥的」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

網紅「橫綱凱咪」今天因與人在西門町商圈內舉牌「徵炮友」，遭警方帶回警局偵詢，函送偵辦，她今晚在臉書發文，稱「社會實驗又好多媒體報導，但各位別慌，明天就會有驚喜」，並稱讚西門町派出所警察都暖男、蠻帥的，立刻引來粉絲留言關心。

橫綱凱咪發文提到，這一起社會實驗今天好像又好多媒體報導了，但各位別慌，明年就會有驚喜了，西門町派出所警察都暖男而且蠻帥的；另外提及自己和經紀人今天都蠻慘的，都進出警局，她是因為舉牌，而經紀人是去開和解庭，「跟某網紅簽好和解條件，對方要賠他30萬後，走出高院被陌生人打，你們說，會不會太巧」。

此貼文發布後，晚間有部分吸引紛絲前來留言關心，有人問及「會不會有前科？」橫綱凱咪則回應「偵查中不公開謝謝關心」。

轄區萬華分局警方表示，2人在青少年經常駐足的西門町內舉牌，依據社會一般通念及經驗法則，其內容有引誘他人性交的暗示，故將2人及同行的2男1女帶返警局，詢後將依妨害風化、兒少性剝削防制條例等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

因西門町商圈人潮眾多且有青少年聚集，警方將利用校園法治教育巡迴宣導及社群網路等管道加強宣導，以避免青少年模仿，另由無毒校園警力持續至西門町商圈加強巡守，呼籲民眾相關行為可能觸法，切勿模仿學習。

網紅「橫綱凱咪」（左）因與人在西門町商圈內舉牌「徵炮友」，遭警方帶回警局偵詢，函送偵辦。記者李隆揆／翻攝
網紅「橫綱凱咪」（左）因與人在西門町商圈內舉牌「徵炮友」，遭警方帶回警局偵詢，函送偵辦。記者李隆揆／翻攝

西門町 警察

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