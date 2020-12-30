男子涉性侵女子挨告 誤信損友付29萬元換來假的和解書

基隆市彭姓男子得知曹姓友人被告性侵，涉嫌向曹謊稱可代找律師與被害女子談和解，免除牢獄之災。曹共給彭29萬多元，換來1張以20萬元和解的和解書，檢察官傳喚曹男和被害女子，才讓騙局曝光。彭男否認犯案，檢方依相關事證認定罪嫌，將彭男依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴指出，曹男前年12月間涉嫌乘機性侵女子，遭被害女子控告妨害性自主罪。去年1月間彭男得知後，訛騙曹男說可幫他找律師，與被害女子洽談和解來減免遭刑事追訴。

曹男誤信彭男說詞，到基隆第一信用合作社貸款20萬元，連同自己原有存款，分次共交給彭男29萬多元。彭男在去年2月間，將偽造曹男已與被害女子以20萬元和解的和解書交給曹。

基隆地檢署去年5月23日傳喚曹男到庭偵訊，曹當庭出示偽造和解書，向檢察官表示已與被害女子達成和解。檢察官傳喚被害女子出庭，女子表示未曾與曹和解，且和解書上的女方簽名並非她的筆蹟，她也未授權他人與曹和解，訴請偵辦。