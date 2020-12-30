快訊

2020十大醫療事件：疫情下的醫護權益與未解問題

不斷更新／9縣市跨年活動生變 北市明早10時宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子涉性侵女子挨告 誤信損友付29萬元換來假的和解書

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市彭姓男子得知曹姓友人被告性侵，涉嫌向曹謊稱可代找律師與被害女子談和解，免除牢獄之災。曹共給彭29萬多元，換來1張以20萬元和解的和解書，檢察官傳喚曹男和被害女子，才讓騙局曝光。彭男否認犯案，檢方依相關事證認定罪嫌，將彭男依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴指出，曹男前年12月間涉嫌乘機性侵女子，遭被害女子控告妨害性自主罪。去年1月間彭男得知後，訛騙曹男說可幫他找律師，與被害女子洽談和解來減免遭刑事追訴。

曹男誤信彭男說詞，到基隆第一信用合作社貸款20萬元，連同自己原有存款，分次共交給彭男29萬多元。彭男在去年2月間，將偽造曹男已與被害女子以20萬元和解的和解書交給曹。

基隆地檢署去年5月23日傳喚曹男到庭偵訊，曹當庭出示偽造和解書，向檢察官表示已與被害女子達成和解。檢察官傳喚被害女子出庭，女子表示未曾與曹和解，且和解書上的女方簽名並非她的筆蹟，她也未授權他人與曹和解，訴請偵辦。

彭男到案後否認偽造和解書，並未欺騙曹男。檢察官查出曹男去年1月間，確有向一信借款20萬元，曹稱貸款付給彭的說法可信。依據曹男與彭男在LINE的對話記錄及彭將和解書交給曹等事證，認定和解書是由彭男偽造，依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴彭男。

彭男涉嫌偽造和解書，向被告性侵的曹男騙走29萬多元，被檢方依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
彭男涉嫌偽造和解書，向被告性侵的曹男騙走29萬多元，被檢方依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

檢察官 基隆 偽造文書

延伸閱讀

恐怖情人持牛排刀闖屋性侵女友 又傳分屍等訊息騷擾4月

影／妨害性自主犯罪加害人刑後治療將釋憲 藍委表憂慮

嘉義女服務生指控男客尾隨性侵 這畫面還他清白無罪

掰「除嬰靈」騙女同事裸身畫符、性侵 高院維持7年刑

相關新聞

開槍傷情敵 子彈貫穿打死好友

攤商林哲男和王姓男子爭風吃醋，今年三月間相約談判，林找友人「阿凱」助陣；當王和阿凱扭打時，林近距離開槍，子彈貫穿王的右手...

血染跨年夜案 兩犯嫌帳號被盜均獲檢請回

一名帳號為「you818212004」的網友， 今天清晨5時許在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，自稱...

舉牌徵炮友遭警函辦 網紅發文讚警「都暖男還蠻帥的」

網紅「橫綱凱咪」今天因與人在西門町商圈內舉牌「徵炮友」，遭警方帶回警局偵詢，函送偵辦，她今晚在臉書發文，稱「社會實驗又好...

男子涉性侵女子挨告 誤信損友付29萬元換來假的和解書

基隆市彭姓男子得知曹姓友人被告性侵，涉嫌向曹謊稱可代找律師與被害女子談和解，免除牢獄之災。曹共給彭29萬多元，換來1張以...

侵害Keanna配偶權 謝和弦、莉婭得賠120萬

歌手謝和弦2019年因持有大麻被逮，意外爆出他與前妻Keanna、女友「莉婭」複雜的感情關係，也被Keanna指控侵害配...

一般口罩包裝印醫材許可字號 業者喊冤

新北市新莊某醫療器材批發商自前年12月起向曾是口罩國家隊的加利公司購買了上萬片一般口罩，分裝販售後，因包裝印有衛服部醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。