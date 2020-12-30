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血染跨年夜案 警方抓錯人兩犯嫌帳號被盜均獲檢請回
一名帳號為「you818212004」的網友， 今天清晨5時許在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，自稱要血染跨年舞台。刑事局報請台北地檢署檢察官廖彥鈞指揮偵辦，湯姓及游姓犯罪嫌疑人今傍晚移送北檢複訊，訊後均請回。
該名網友發文相同標題、內容共發出三篇，指出將由30幾人前往北、中南和其各地，持武器血染跨年舞台，並做好同歸於盡的準備，並準備在各大知名勝點安置炸彈，身上也有自爆炸彈，預估將造成萬人傷亡。
警方調查後，發現帳號所有人是宜蘭羅東28歲的游姓男子，宜蘭警方今天上午傳喚游到案說明，並移送刑事局偵辦。據了解，游姓男子已經三年沒有發文，警方初步確認他的帳號被盜，警方另鎖住新北市的湯姓嫌犯，將他帶回詢問。
據了解，刑事局辦案人員今下午將湯姓及游姓男子以犯罪嫌疑人身分直接移送北檢「要用偵查庭做警詢筆錄」，而非在刑事局做筆錄，因此被檢方拒絕在外，經協調後，警方改在北檢二辦詢問室（檢察事務官開庭地點）初訊，傍晚移送北檢本署複訊。
據悉，檢察官以被告、證人兩種身分訊問後，初步認定兩人均是被盜帳號，複訊後均請回。據了解，警方鎖定的帳號，目前還無法連結真實身分，將儘速過濾數位跡證後追查幕後藏鏡人。
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