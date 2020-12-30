台東議員林威志涉詐領助理費 法院裁定80萬元交保
國民黨籍台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，檢方認定林涉嫌違反貪污治罪條例，今天向台東地方法院提起公訴，地院裁定以新台幣80萬元交保，並限制住居及定期向派出所報到。
台東地檢署表示，林威志涉嫌詐領助理費58萬餘元，經查他明知議員每人得聘用公費助理，公費助理補助費用總額每人每月不得超過8萬元，仍以5個人頭帳戶每月向議會申請每月3至5萬元助理費。
之後或由本人及不知情友人提領，詐款全數歸林威志所有，檢方認定林涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上的機會詐取財物，以及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌，今天向台東地方法院提起公訴，並將在押的林移審法院。
台東地方法院下午訊問被告林威志後，認為林威志犯罪嫌疑重大，且有相當理由有勾串證人之虞，審酌林已繳回犯罪所得58萬5941元，衡量比例原則，裁定以80萬元交保，並限制住居及定期向派出所報到，且不得對證人及親屬的身體或財產有危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。
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