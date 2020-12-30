台東議員林威志涉詐領助理費 法院裁定80萬元交保

國民黨籍台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，檢方認定林涉嫌違反貪污治罪條例，今天向台東地方法院提起公訴，地院裁定以新台幣80萬元交保，並限制住居及定期向派出所報到。

台東地檢署表示，林威志涉嫌詐領助理費58萬餘元，經查他明知議員每人得聘用公費助理，公費助理補助費用總額每人每月不得超過8萬元，仍以5個人頭帳戶每月向議會申請每月3至5萬元助理費。

之後或由本人及不知情友人提領，詐款全數歸林威志所有，檢方認定林涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上的機會詐取財物，以及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌，今天向台東地方法院提起公訴，並將在押的林移審法院。