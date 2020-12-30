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台東議員林威志涉詐領助理費 法院裁定80萬元交保

中央社 / 台東縣30日電

國民黨籍台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，檢方認定林涉嫌違反貪污治罪條例，今天向台東地方法院提起公訴，地院裁定以新台幣80萬元交保，並限制住居及定期向派出所報到。

台東地檢署表示，林威志涉嫌詐領助理費58萬餘元，經查他明知議員每人得聘用公費助理，公費助理補助費用總額每人每月不得超過8萬元，仍以5個人頭帳戶每月向議會申請每月3至5萬元助理費。

之後或由本人及不知情友人提領，詐款全數歸林威志所有，檢方認定林涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上的機會詐取財物，以及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌，今天向台東地方法院提起公訴，並將在押的林移審法院。

台東地方法院下午訊問被告林威志後，認為林威志犯罪嫌疑重大，且有相當理由有勾串證人之虞，審酌林已繳回犯罪所得58萬5941元，衡量比例原則，裁定以80萬元交保，並限制住居及定期向派出所報到，且不得對證人及親屬的身體或財產有危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。

台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，台東地檢署今偵結，檢察官認定林利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌提起公訴。圖／翻攝自林威志臉書
台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，台東地檢署今偵結，檢察官認定林利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌提起公訴。圖／翻攝自林威志臉書

台東 貪污

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