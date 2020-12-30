侵害Keanna配偶權 謝和弦、莉婭得賠120萬

謝和弦(右)與Keanna的感情已完全回不去了。圖／摘自IG 歌手謝和弦2019年因持有大麻被逮，意外爆出他與前妻Keanna、女友「莉婭」複雜的感情關係，也被Keanna指控侵害配偶權；新北地院審理此案，今天判謝與「莉婭」需賠120萬元。可上訴。

去年12月，謝和弦被人檢舉持有大麻，在自家被海山警方上銬帶回派出所調查。他懷疑是Keanna檢舉，事後不但高調與莉婭放閃，也指控Keanna偷走高檔吸塵器和吹風機；面對謝的指控，Keanna也反控誣告，並提民事訴訟，只謝侵害她的配偶權，要求精神損失賠償，致此雙方衍生不少刑民官司。

刑事部分，謝和弦今年4月被安排勒戒，6月初結束療程重返社會，由於勒戒所評估其無繼續施用毒品的傾向，新北地檢署依法予以不起訴處分，其涉嫌誣告部分也因罪嫌不足另案不起訴處分；Keanna則因今年7月到新北檢出庭時弄傷「莉婭」，11月被依傷害罪起訴。

民事部分，Keanna指控謝與「莉婭」侵害配偶權，求償420萬元精神損失賠償。法院審理後，認定謝與「莉婭」確實侵權，但Keanna的求償金額過高，最後判2人須共同賠償120萬元。