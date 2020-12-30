一般口罩包裝印醫材許可字號 業者喊冤

新北市新莊某醫療器材批發商自前年12月起向曾是口罩國家隊的加利公司購買了上萬片一般口罩，分裝販售後，因包裝印有衛服部醫療器材許可編號，遭人控商品以假亂真，被檢調單位查辦；新北地檢署偵訊時，業者頻頻喊冤，辯稱以為編號只是工廠代號，最後雖然沒有詐欺和藥事法刑責，但還是因標記不實被認定涉犯妨害農工商罪。

據了解，該醫療器材公司自前年12月開始向加利公司進貨，一共叫了1萬5000片的裸裝一般口罩，事後再裝進印有加利公司醫療器材許可證號的紙盒對外販售。此外，該公司另外向不知名的推銷員購買了一批裸裝一般口罩，分裝時，也將自家的許可證號印在外盒，產地還標註日本，並透過國內知名量販店銷售，所以被控違法。

偵訊時，醫療器材公司的陳姓負責人喊冤，強調自己知道不能將一般口罩當成醫療口罩賣，販賣時也主動表明是一般口罩，外盒印有許可證號一事純屬誤會。他表示，自己一直以為許可證號只是工廠代工編號，所以才會印在包裝上，不知道證號不能用於非醫療用口罩的盒子上，至於產地標註日本一事則是相信業務員說法才放。

檢方調查，藥事法所規範的「製造」是指原物料加工而成的藥品和醫材，不包含周邊的標示、包裝、分裝和品管措施，所以縱使醫療器材公司有自行或委託他人分裝一般口罩，難認有違法嫌疑。此外，業者今年初接受媒體訪問時，標題也說明口罩不是醫療用等級，使用的品名也是該公司所有，也難認有詐欺或偽造文書情事。

檢方認為，該醫療器材業者是涉犯販售虛偽標記品質商品罪，但審酌業者近10年無刑事犯罪紀錄，犯後已經坦承，且深表悔悟，經此事件應知所警惕，因此予以緩起訴1年處分，緩起訴期間須支付公庫5萬元。