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司改團體拜會談犯保草案 蔡清祥：儘速完成修法

中央社 / 台北30日電

法務部蔡清祥今天表示，「犯罪被害人保護法」修法草案已初擬完成並送交政務委員，也進行2次部會協調；保護司聽取來訪的司改團體今天意見後會儘速預告周知，完成法制作業。

「犯罪被害人權益保障聯盟」等司改團體今天在立法院舉行記者會，質疑法務部未信守承諾提出「犯罪被害人保護法」修法草案。

聯盟成員下午前往法務部拜會蔡清祥，提供民間版草案，說明立法目的與機制設計，希望法務部說明研擬草案遇到的困難，並可參考民間草案加速改革腳步。

蔡清祥在法務部接受媒體聯訪時指出，司改團體今天拜會法務部，他親自接待開會，並交換意見，目前仍由保護司繼續聽取對方意見中。

蔡清祥表示，法務部有遵守承諾且積極主動研擬「犯罪被害人保護法」修法草案，已舉行30次的專家學者會議，並把多方意見納入，研擬好的草案已交給行政院政務委員羅秉成

羅秉成已召開2次政策協調會議，整合各部會意見，後續等行政院指示，要做什麼修正，法務部再著手修正；若無修正，會將這擬好的草案儘速預告周知，完成後續法制作業。

蔡清祥指出，草案並非正式送交行政院審查，只是為了後續流程加速，所以先交給羅秉成，由羅秉成召開各部會協調研討。

此外，針對大法官明天將宣示性侵強制治療釋憲案，蔡清祥表示尊重，等到釋憲結果出來以後，會立即啟動做因應處理。

法務部 蔡清祥 羅秉成

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