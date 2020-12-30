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捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

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手球國手裝瞎詐保險金 民事再審結果全勝

聯合報 / 記者林保光／即時報導

前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎」，詐領3家保險公司理賠金522萬餘元，刑事部分纏訟多年，經高雄高分院判刑1年2月定讞，但保險公司追償理賠金的民事再審，繼4個月前，高雄高分院判決免還明台保險理賠金後，今天高雄高分院再宣判決他勝訴，免還國泰人壽理賠金100萬元定讞，雙方不得再上訴。

陳敬鎧在刑事被判有罪以後，南山人壽、國泰人壽及明台產險公司也以「不法得利」等理由，提民事再審，要求還返他申領的理賠金。南山人壽已先在更審前與他達成和解，明台產險部分，8月他獲勝訴，今天下午在國泰人壽部分也判決免還，他一聽判決直呼「謝謝法官」。

律師簡凱倫認為，民事再審部分連獲勝訴，會再努力聲請刑事再審。

高雄高分院合議庭認為，國內知名視覺神經科學專業教授和醫師，都一致鑑定陳敬鎧受有外傷性大腦視覺皮質損傷（CVI），殘存視力的萬國視力值遠低於0.01，宣判陳敬鎧勝訴。

陳敬鎧2009年11月在彰化市與施姓教師發生車禍，視力受損，醫師開具他雙眼視力均在0.01以下的診斷證明，取得重度視障手冊，向明台產物保險、國泰人壽、南山人壽申領殘廢給付，共領保險金522萬餘元。

事後施姓教師暗中錄影蒐證1年，發現他在無輔具及旁人協助下，能接飛盤、教球類運動及表演舞蹈，而且參加學校學期測驗也能應考，表現如同常人，被認定是為詐領保險金而「裝瞎」；高雄地方法院依詐欺罪，判陳敬鎧4年10個月徒刑，高雄高分院則認為他車禍後部分視力受影響，2018年改判1年2月徒刑，可易科罰金定讞，民事部分，也判他須償還3家保險公司理賠金。

陳敬鎧喊冤，他的律師團也分別就刑事、民事提再審。刑事部分已2度被駁回，不過，民事再審部分，高雄高分院先就明台產險公司請求還返105萬元理賠金，在今年8月，改判免還。另南山人壽索討317萬元理賠金，雙方已先和解，但內容簽具保密協定。

陳敬鎧（中）今天在國泰人壽請求民事再償還返理賠金訴訟獲勝訴，步出法庭不禁哽咽道謝。記者林保光／攝影
陳敬鎧（中）今天在國泰人壽請求民事再償還返理賠金訴訟獲勝訴，步出法庭不禁哽咽道謝。記者林保光／攝影

保險 視力 車禍

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