壽豐前鄉長曾淑懿被控「搓圓仔湯」 二審逆轉判無罪

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿，2018年選舉時以高達87%得票率擊敗兩位對手勝選，但被控以5萬元試圖勸退對手放棄參選「搓圓仔湯」，一審被依違反選罷法判刑4年，她不服上訴，花蓮高分院近日逆轉改判無罪，曾淑懿表示，感謝司法明察秋亳，彰顯正義。

曾淑懿曾任多屆壽豐鄉農會總幹事，基層實力深厚，2018年參選鄉長時地方一致看好她勝選，最終也囊括8877票，以87.11%得票率的極大差距狂勝，兩名對手票數都不到1000票。

不過，曾淑懿被控在選前透過許姓椿腳，以5萬元要求參選鄉長的謝姓男子棄選，花蓮地院去年12月依違反選罷法判她有期徒刑4年、褫奪公權3年，併科罰金250萬元。曾淑懿今年2月宣布辭去鄉長職務，她的丈夫劉耀宗「代妻出征」，贏得4月的壽豐鄉長補選，入主鄉公所，如今許多鄉政場合，都可看到夫妻同心的身影。

曾淑懿也透過法律途徑力爭清白，上訴花蓮高分院，最近判決出爐，大逆轉改判她無罪。

二審合議庭法官認為，謝姓男子及許姓椿腳的證詞前後不一，且謝姓男子已經在今年7月死亡，因此證述的真實性，有待商榷，因此撤銷一審原判決，改判曾無罪。此外，她民事部分已在今年3月被判當選無效。