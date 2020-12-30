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捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

矯正署自主監外作業3千人受惠　法務部表揚17廠商

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

為表彰受刑人自主監外作業合作廠商，法務部矯正署今天舉辦2020年績優廠商表揚典禮，由法務部長蔡清祥頒獎給龍鋒企業公司董事長林玉柱等17家廠商；法務部說，自主監外作業制度推出至今，有219家廠商協助矯正機關推動政策，並協助受刑人順利復歸社會。

矯正署長黃俊棠表示，他到雲林視察時曾聽聞一名受刑人過去曾遭家人唾棄，後來參與自主監外作業後，每個月都會寄錢回家，與家人修復關係，自己也恢復信心。

黃俊棠說，表揚典禮用「企業扶持」、「復歸加值」標語有特殊寓意。「企業扶持」是透過企業與矯正機關的合作，讓受刑人漸進式學習回歸社會的模式；「復歸加值」是受刑人在自主監外作業過程中可增強自信心，以減緩出監後的經濟負擔及提早適應職場。

矯正署說，自主監外作業2017年6月推動初，僅56家廠商參興，迄今已有219家合作廠商協助推動政策，每天出工人數從450人增加到1200人，累計核准人數達3545人，大多從事長照、農作、食品包裝、金屬加工及太陽能光電維護等工作，另有46人表現良好出監仍獲雇主留用。

今天的表揚活動前，計有台北監獄等44所機關陳報49家廠商，經矯正署審核後，再選出17家廠商公開表揚；矯正署說，合作廠商提供許多職缺給受刑人工作，也不會讓受刑人因身分而與其他員工於待遇上有所不同。

法務部長蔡清祥頒獎給龍鋒企業公司董事長林玉柱。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥頒獎給龍鋒企業公司董事長林玉柱。記者王聖藜／攝影
矯正署長黃俊棠在頒獎典禮致詞。記者王聖藜／攝影
矯正署長黃俊棠在頒獎典禮致詞。記者王聖藜／攝影

受刑人 法務部

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