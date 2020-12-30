台商自稱回台探親冒險偷渡 遭金門岸巡查獲

又見偷渡客！最近國內又出現新冠肺炎的變種病毒疫情，讓疫情似乎又升溫，金門岸巡隊昨在天摩山守望哨發現一艘本國籍漁船至海上平台接應1名不明人士疑似非法入境，趕緊前往逮人，出動2艇12車35人，大規模搜索馬山附近長達3小時才順利逮到這名劉姓男子。據了解，這名劉姓偷渡客是台灣人，他聲稱因父親病重才從大陸偷渡回台。

金門岸巡隊今天表示，第一機動巡邏站天摩山守望哨昨日下午15時15分許，實施海面巡查時，發現一艘本國籍漁船航出禁限制水域線往馬山海域東北方2.8浬處平台方向航行顯有可疑，利用紅外線熱顯像系統發現疑似有接駁人員上船情事，旋即調派岸、海機動人力前往馬山岸際現場進行圍堵及搜索。

當日下午16時20分，第一機動巡邏站查緝人員抵達岸際針對該船實施安檢，但卻沒發現偷渡客，經多次訊問接應犯嫌，才成功突破心防，供出非法入境男子藏匿地點，經過一段時間搜索後，終於緝獲1名本國籍非法入境男子，並通知金門縣衛生局及疾病管制署等單位依中央疫情指揮中心規定程序處置，訊後依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。

這名50歲劉姓偷渡客是台中人，他自稱因父親重病才從大陸偷渡回台，由於他急著回台探親，但受限疫情因素，目前小三通關閉，無法循正常管道回台，劉男一時心急，才鋌而走險，走偷渡一途，沒想到還是被逮。