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印刷廢液濫倒翡翠水庫水源地 環境刑法修法首例起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

環保署去年9月間發現翡翠水庫集水區遭棄置一百多桶廢液，啟動環檢警結盟。台北地檢署查出，瑞豐等7間製版、印刷業者，為節省清運成本，低價委託「威昇科技公司」處理廢液、廢油等有害事業廢棄物，棄置於台南市土地、翡翠水庫水源地，今依廢棄物清理法、刑法流放毒物罪起訴威昇、瑞豐等8間公司法人及負責人。

本案為修正刑法第190條之1後，北檢首次依法起訴案例。北檢指出，業者將有害事業廢棄物傾倒於翡翠水庫水源地，幸好檢警及時查獲，否則將嚴重影響大台北地區民生用水品質。

去年9月，環保署北區環境督察大隊接到台北水源特定區管理局通報，新北市新店區翡翠水庫集水區遭人棄置100多桶廢液，經派員前往會勘發現現場遭棄置99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨及20多袋以大塑膠袋盛裝廢布。

因此，立即協調新北市政府將廢液桶移置台北水源特定區管理局，並啟動環檢警結盟，和台北地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊成立專案小組，追查幕後棄置人。

檢方查出，林姓負責人明知在申請設立威昇科技公司之際，登記營業事項為廢物物清除業、廢棄物處理業、資源回收業、廢棄物清理業等，但並未取得主關機關核發一般廢棄物、一般事業廢棄物或有害事業廢棄物的清除、處理許可文件。

竟透過銷售沖洗鋁板沖板機藥膜的藥劑何姓業務員介紹，認識製版、印刷業者。瑞豐、承漢、金漾、威翔、立言、德鉑、柏豐等7家印刷、製版業者，會使用塗料、染料及染劑，為節省成本並處理有害事業廢棄物，遂委託威昇處理。

威昇從2018年7月底至去年3月，自瑞豐等公司收取運送廢液桶、廢油墨桶、廢油、廢布等一般及有害事業廢棄物到威昇公司位於台南市的廠房堆置，或拌入水泥製程成水泥製品置放，總計威昇共向瑞豐7家公司收取33萬4267元清運費用。

林姓負責人於去年3月起，委託沒牌的羅姓業者從去年3月至10月止，清運瑞豐等7家公司的有害廢棄物，棄置於翡翠水庫附近的土地，收受30萬8289元費用。檢察官李巧菱偵辦後，今依法起訴。

查獲廢棄物。圖／翻攝保七總隊。
查獲廢棄物。圖／翻攝保七總隊。
查獲廢棄物。圖／翻攝保七總隊。
查獲廢棄物。圖／翻攝保七總隊。

廢棄物 翡翠水庫

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