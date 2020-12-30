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客人的餐費全進她口袋 餐廳女服務生利用「退菜」侵占
台中市陳姓女子在今年6月間時，擔任北區某餐飲店女服務生，她涉嫌收取客人餐費後，利用公司櫃臺收銀系統，將餐點退菜，侵占客人付的餐費7780元，因店家比對廚房出菜單後查覺，報警處理，陳女承認涉案，台中地檢署偵結，因陳女已退還侵占款項，考慮陳女無前科，今依法聲請簡易判決處刑，建請院方宣告緩刑。
簡易判決處刑書指出，陳姓女子在今年6月15日至16日凌晨，擔任北區某餐飲店的女服務生，當時陳女替4桌客人結帳，分別金額為2280、1530、1600、840、930，合計為7780元，陳女收取餐費後，直接在櫃臺收銀系統內操作「退菜」，侵占餐費，未收銀登錄給業者。
業者事後根據出菜單、砍單後未入帳的收據、其他餐廳員工的說法，察覺有異，報警處理，陳女到案後承認，遭依侵占罪送辦。
不過全案在檢方偵辦期間，陳女已展現悔意，承認犯行，除了償還所有侵占款項外，另外也與業者達成和解，檢方審酌陳女沒有前科，犯後態度尚佳，今依侵占罪，聲請簡易判決處刑，建請院方宣告緩刑，以利自新。
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