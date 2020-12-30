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羅淑蕾被爆跟團旅遊「官威很大」 求償200萬再敗訴！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前立委羅淑蕾跟團到加拿大旅遊，事後被同團蔡姓女子抱怨她集合不準時，還因她和友人不想去某景點，就更改既定行程，質疑她「耍大牌」、「官威很大」。羅淑蕾喊冤提民事訴訟，要求蔡女賠償200萬元並道歉，台北地院一審判羅敗訴，案經上訴，台灣高等法院今仍判羅敗訴，蔡女免賠，羅仍可上訴。

蔡女2017年找媒體投訴，羅淑蕾和朋友等21人參加旅行社行程，和蔡女一行10人併團，但羅淑蕾仗著人數多，又有「前立委」身分加持，行程常常得配合羅淑蕾一行人。

蔡女投訴指出，第4天行程是加拿大阿岡湖獨木舟，羅淑蕾等人卻覺得太危險而不願意參加，最後只好取消；第9天在波士頓鴨子船也因為羅淑蕾等人集合不準時，害得其他團員等到晚上9點才吃晚餐。

羅淑蕾事後開記者會反駁，認為當時親眼看到有人從獨木舟摔落水，也沒有救生員，才覺得危險，要求導遊換行程；她也從未讓其他團員等待，更沒有耍大牌，並依妨害名譽罪嫌提告蔡女。

檢方勘驗相關畫面，認為蔡女僅投訴抱怨行程受影響，並沒有口出惡言，或講出貶損羅淑蕾的話語，認為罪證不足，處分不起訴；羅淑蕾不服，向法院聲請交付審判被駁回。

民事部分，羅淑蕾向蔡女求償200萬元，並要求登報道歉，一審審理時，蔡女律師指出，當初是電視台主動採訪她，且蔡女的言論內容是針對旅行社而非羅淑蕾；一審判羅淑蕾敗訴。

案經上訴，高院認為，根據領隊證詞等卷證資料，羅淑蕾確實表明放棄獨木舟行程，後因司機認為往返距離太遠而取消行程，再者羅淑蕾和友人確實有延誤集合時間，縱使蔡女投訴言論和事實並非完全一致，但也非毫無根據或惡意捏造。

高院判決指出，羅淑蕾抱怨最後一晚飯店設備不佳，旅行社確實未在同一時間公平退費給全部團員，蔡女則是返國後委由立委出面協調才獲得退款，蔡女因而質疑羅淑蕾身分特殊，而向媒體投訴，均有所本。

高院認為，雖然蔡女指羅淑蕾「官威很大」令人感到不悅，但羅曾擔任立委等重要職務，是知名公眾人物，是否因立委身分享有特權，不是單純涉及私德，而與公共利益有關，屬於可受公評之事，因此駁回羅的上訴，蔡女免賠。

羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片
羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片

羅淑蕾

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