亮針筒恐嚇「這有愛滋病」 廚師搶檳榔西施被判6年

桃園吳姓廚師自稱缺錢花用，連續偷了2輛機車又鎖定1間檳榔攤，闖入伸手拿劉姓店員的皮夾遭制止，竟拿出1支針筒恫嚇「這有愛滋病，不要靠近」，劉嚇不敢反抗遭搶；法院審酌，一般人都會畏懼遭針筒刺傷染愛滋病，可見吳已用脅迫手段強盜劉女，依強盜、竊盜等3罪判他6年，可上訴。

檢警調查，吳今年3月13日、25日，前後先是在路邊見沒有熄火的機車，就以同樣方式連同車廂內財物、機車一併偷走，25日當天下午2點多，又騎著贓車到平鎮區1間檳榔攤前，見僅有1名劉姓店員顧店，就手拿著1支注射針筒，對劉恫嚇「這有愛滋病，不要靠近」。

劉嚇的不敢反抗，任由吳將桌上內有4000元現金的皮夾搶走，所幸警方獲報後，當晚就在中壢區福州一街、福州二路口查獲吳男，依竊盜、強盜罪嫌送辦。

審理時，吳坦承不諱，吳的辯護人則說，吳男當時僅向劉女表示其有愛滋病，並未使用藥劑或其他強盜方式使劉不能抗拒，是劉自己不敢接近，而非客觀上不能抵抗，頂多成立恐嚇取財。

劉女證稱，發現吳靠近伸手拿櫃檯錢包，她拉著不讓吳離開，吳就突然拿出針筒對她說「我有愛滋病」，自己聽到就不敢反抗，結果吳拿了錢包就跑；法院認為，劉對於吳所言後不敢再反抗，劉又隻身一人顧店，吳對她造成心理壓迫可見一斑。

法院也認為，一般人在客觀情況下，多會因畏懼遭針筒刺傷並感染愛滋病，而不敢輕舉妄動或字既抵抗，可見吳當時用脅迫手段已經使劉喪失自由意志，而達不能抗拒的程度，應構成強盜罪。