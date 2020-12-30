質疑法務部未信守承諾 犯罪被害人權益保障聯盟將拜會

「犯罪被害人權益保障聯盟」今在立法院舉行記者會，質疑法務部未信守承諾提出《犯罪被害人保護法》修法草案。聯盟將於今下午2點前往法務部拜會部長蔡清祥，提供民間版《犯罪被害人權益保障法》草案，說明立法目的與機制設計，希望法務部說明研擬草案遇到的困難，並參考民間草案加速改革腳步。

聯盟指出，法務部在今年3月26日立法院召開「暗夜哭泣聲-被害人血淚誰來顧？強化犯罪被害人保護機制」公聽會中，回應民間對於《犯罪被害人保護法》權益保障不足，以及被害人保護協會服務僵化及預算不足等質疑時。

法務部張斗輝次長公開承諾，保證會在今年底前提出法務部版本的《犯罪被害人保護法》修法草案。然而，直到2020年12月30日的今天，法務部仍未信守承諾提出修法草案，失信於民，辜負全體國人對提升犯罪被害人保護的殷切期盼。