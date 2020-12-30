快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

廣明女同事生產不能打無痛、無法見子 林口長庚：高規格防疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

殺父囂張還要女檢「脫衣服」 檢：用納稅錢養他不合理

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子胡志賢拿水果刀狂刺父親23刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹地院依殺害直系血親尊親屬罪判胡無期徒刑，案經上訴，高等法院今開庭時胡不斷咆哮、敲桌，指弒父「剛好而已」，還要女檢察官「脫衣服」；胡的姑姑哭著要求判他死刑。

今討論科刑時，檢察官批胡犯後態度不佳，要全國人民花納稅錢養他，讓胡在監獄裡「坐好坐滿」，對被害家屬不公平；從歷審開庭表現，可見胡實無教化可能性。

胡（40歲）曾因毒品等案服刑2年，去年1月底出獄，在臉書上自介「我外號叫光頭，已是過去式惹，現已改名為老鷹，還請指教」。去年5月31日早上6點多，胡與父親口角，他到廚房拿水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡任遺體置家3日，再將發臭的屍體載到溪洲橋下棄屍，鄰居看他舉止怪異，又疑似「搬屍體」而報警。

新竹地院囑託醫院鑑定，胡患有精神疾病，不過弒父時具辨識能力，因依兩公約精神「不得對精神病患判處死刑」，竹院判他無期徒刑。檢察官認為無期徒刑「過輕」，上訴主張應處死刑。

高等法院今行審理程序，胡志賢對於審判長所提示的證據不以為然，還說「什麼3支刀子？你們亂搞吧！」。高檢署公訴女檢察官論告時，胡不斷咆哮、咒罵三字經，還說「妳把衣服脫掉」、「為什麼要哭我爸？」，女檢數度要求法警制止，但胡視若無睹，審判長一度休庭。

依據桃園療養院的報告，指社工已盡力，但仍無法取得相關資料，無法評估，而有無矯正、教化則非精神鑑定範圍。

檢察官表示，胡志賢下手凶殘，胡父頸椎斷離，從做案過程和父子多年不睦相處過程來看，可見胡有完全辨識能力。檢察官說，胡只要認為檢方論告不實，就大聲責罵，可見沒有辨識障礙，但胡上訴的理由卻稱因精神障礙而沒有辨識能力。

胡的3名親人今天到場，看到胡志賢桀驁不馴的態度，不禁淚流。胡的姑姑寫了封信給他，內容是希望法官能判他極刑；家屬說，案子一直拖著，他們心情無法平靜、好好生活，身心疲累。

胡志賢則表示自己是長子，殺父親「剛好而已」，希望法官能讓他如電影「火燒島」一樣讓他「打石頭」。本案辯論終結，高院定明年1月26日宣判。

男子胡志賢弒父後棄屍，新竹地院依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神判他無期徒刑。高等法院今辯論終結，檢察官批胡手段凶殘，且行為時未受疾病影響，加上姑姑也請求判死，建請法官處胡極刑。記者王宏舜／攝影
男子胡志賢弒父後棄屍，新竹地院依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神判他無期徒刑。高等法院今辯論終結，檢察官批胡手段凶殘，且行為時未受疾病影響，加上姑姑也請求判死，建請法官處胡極刑。記者王宏舜／攝影

延伸閱讀

新竹地院工程驗收案爆爭議 竹院：靜待判決

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

法院被告 新竹地院：未付工程款案待司法判決

網紅拍片性騷護理師！北市敗訴後再上訴 遭批認同性騷擾

相關新聞

開槍傷情敵 子彈貫穿打死好友

攤商林哲男和王姓男子爭風吃醋，今年三月間相約談判，林找友人「阿凱」助陣；當王和阿凱扭打時，林近距離開槍，子彈貫穿王的右手...

司法懲累犯！持刀恐嚇取財新台幣20元 重判7月要坐牢

56歲陳姓男子闖入台北市某商家持刀向蔡姓被害女子要錢，蔡女交付20元後報警，陳被起訴；台北地院審理，陳認罪，法官依恐嚇取...

質疑法務部未信守承諾 犯罪被害人權益保障聯盟將拜會

「犯罪被害人權益保障聯盟」今在立法院舉行記者會，質疑法務部未信守承諾提出《犯罪被害人保護法》修法草案。聯盟將於今下午2點...

性侵犯強制治療明若宣告違憲 家長團體：68狼將回社區

性侵犯強制治療引發違憲爭議，大法官會議明將做出解釋。家長與性侵害防治團體上午呼籲，大法官顧及加害者權益時，也要考量被害者...

影／砂石車扯倒燈桿後竟逃離 移送法辦面臨5年以下徒刑

新北市1名楊姓司機，今天清晨駕駛砂石車行經五股更寮地區的疏洪道四號越堤道，不慎勾到上方電纜硬將號誌燈桿扯倒，他卻逕自逃離...

殺父囂張還要女檢「脫衣服」 檢：用納稅錢養他不合理

男子胡志賢拿水果刀狂刺父親23刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹地院依殺害直系血親尊...

影／犯罪被害人修法 民團籲法務部修法

犯罪被害人權益保障聯盟今天舉行記者會，呼籲法務部盡速提出犯罪被害人保護法修正草案，改善現有制度上的缺失。朝野多位立委都出...

南山人壽前基金經理人利用職務投資 洩漏營業秘密遭訴

南山人壽前基金經理人葉時雙因職務知悉公司營業秘密，運用資訊先透過妻子、姐妹帳戶，兩年內提前買賣26檔台股股票，不法獲利8...

賴素如雙子星案涉貪發監執行 哭泣喊冤將提非常上訴

台北市前議員賴素如被控利用職權，以護航太極雙星取得雙子星大樓開發案為由索賄。最高法院依貪汙罪判處7年6月定讞，隨即通知檢...

台東縣議員林威志涉詐領助理費 檢察官今偵結起訴

台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，台東地檢署今偵結，檢察官認定林利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌提起公訴，並將...

落魄男拿葫蘆鎚搶銀樓遭壓制 主動報警自首懇求給機會

屏東一名黃姓男子因經濟拮据竟持一支鍛造葫蘆鎚，趁經營的銀樓王男不注意，擊破店內放置金飾的櫃玻璃，還未拿取金飾就遭王壓制，...

台南市警白河分局偵查隊小隊長涉洩密 南檢50萬元交保

台南市警局白河分局李姓小隊長涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，台南檢方會同台南市調查處昨天搜索偵查隊及小隊長住處等...

熱門新聞

PTT八卦板出現連續發文「血染跨年晚會」 網友：已報警

3歲童成植物人 檢痛批保母：200公分牆上怎有血？

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

酒醉工人開壓路機倒車未注意 輾死指揮同事

嘉義女服務生指控男客尾隨性侵 這畫面還他清白無罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。