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南山人壽前基金經理人利用職務投資 洩漏營業秘密遭訴
南山人壽前基金經理人葉時雙因職務知悉公司營業秘密，運用資訊先透過妻子、姐妹帳戶，兩年內提前買賣26檔台股股票，不法獲利8百萬元。他坦承犯行並繳回7百多萬元犯罪所得，台北地檢署今依保險法特別背信、營業秘密法將他起訴。
葉時雙是國內知名專案經理人，擔任過華頓投信專戶管理部協理、華南永昌投信專戶投資部及期貨信託部研究經理、大華投信資產管理部經理，在南山人壽服務期間，負責台股投資。
檢方調查，葉時雙從2015年至2018年間，涉藉由職務機會得知法人近期預計投資哪檔股票，先用姐妹的帳戶提早買賣股票，並將南山人壽研究投資的股票報給前妻跟友人上車。
葉男再利用當日對沖手法，藉由南山人壽的資金進場抬轎，看準中磊電子、遊戲橘子、智邦科技等公司股價將提高，待股價拉抬到每周或每季的預設行情，再出脫賺取價差。等於是買在低點，賣在高點，運用營業秘密使自己賺錢。
檢方認為，葉男洩漏南山人壽要投資哪檔股票的營業秘密給前妻及友人，葉個人獲利600多萬元、前妻獲利100多萬元，友人近100萬元，今依法起訴。葉男在偵查中自白並繳回自己及前妻的犯罪所得700多萬元，依照保險法規定，可減輕其刑。
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