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賴素如雙子星案涉貪發監執行 哭泣喊冤將提非常上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市前議員賴素如被控利用職權，以護航太極雙星取得雙子星大樓開發案為由索賄。最高法院依貪汙罪判處7年6月定讞，隨即通知檢調單位啟動防逃機制。賴素如在今上午9點40分到台北地檢署報到發監，她泣訴並強調自己是清白的，將提非常上訴。

賴素如在律師洪文浚陪同之下報到。她在現場發新聞稿指出將提非常上訴。她強調，自己一生「俯仰無愧天地，行事光明磊落」，我們提出了非常多的證據資料，證明檢察官起訴的事實是錯誤的。「我沒有跟人家要錢！我沒有收受賄賂！」

她說，而且提出自己在議會開會的錄音帶，來證明當天有「不在場證明」不會跟人家期約賄賂，甚至法院也認定，根本沒有期約賄賂1000萬的事實，還查明了是中間人假借我的名義去騙錢，「這些鐵證如山的證據資料，難道還不能夠判我無罪嗎？」

怎麼會想到，法院為了判我有罪而判，竟然忽略證據，拼湊事實，提出一個聞所未聞的「未約定金額的期約賄賂」，大家有聽過嗎？至少從頭到尾都沒有這樣的認定犯罪事實，讓我根本沒有機會提出防禦，也沒機會聲請調查證據，這叫做突襲性的裁判。

她說，「這也嚴重了違反程序正義，這種情形每個人都會遇到！我們提出了15份的上訴理由書，不到四個月，最高法院為了清倉而結案，就這樣子駁回確定。

賴素如激動地流下眼淚，我還沒有收到判決書，不到一個禮拜就要入監執行。「如果這個案子不是我賴素如三個字，提出這麼多證據還會有罪嗎？我不就是政治底下活生生生的犧牲品？」

她哭訴，「今天，我不服氣！我不甘願！因為我真的很冤很冤！我有做錯事，我認罪；我沒做錯事，我活活被冤枉，這是我天大的冤屈！」現在我的身體自由即將受到限制，可是我的心靈卻是翱翔的，將持續捍衛名譽到死。

她表示，「在此也要一些信任我、陪伴我的朋友們，謝謝你們，請你們不要為我哭泣！也不要為我難過擔憂，請你們要保重身體健康，好好照顧自己，逆增上緣！」現場親友、支持者大喊：「司法不公」、「賴素如加油！」她與支持者擁抱後進入執行科報到。

台北市前議員賴素如今上午在台北地檢署執行科報到發監。記者賴佩璇／攝影。
台北市前議員賴素如今上午在台北地檢署執行科報到發監。記者賴佩璇／攝影。

賴素如

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