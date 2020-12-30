台東縣議員林威志涉詐領助理費 檢察官今偵結起訴
台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，台東地檢署今偵結，檢察官認定林利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌提起公訴，並將在押的林移審法院。
地檢署表示，林自民國107年12月25日起迄今，擔任議員期間，意圖將每月8萬元助理費為自己不法所有，以人頭助理名義，按月向議會申請每月3至5萬元不等助理補助費，詐領金額58萬餘元。
檢方11月初接獲檢舉指控林威志涉詐領助理費，11月25日發動搜索，傳喚林訊問後，認定有串證之虞，26日向法院聲請羈押，法院裁定100萬元交保，檢方提抗告，花蓮高分院發回重審。
不過，12月3日台東地院欲重開聲押庭，卻碰上議會臨時會，議會通過臨時會期間法院不得羈押林，11日臨時會閉幕，地院14日開聲押庭後，將林威志羈押禁見迄今。
地檢署表示，檢察官審酌林於偵查中業已自白前揭犯行，並自動繳交全部所得財物，犯後態度良好等情，倘被告林於起訴後亦能配合法院審理，建請法院量處適當之刑，以啟自新。
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