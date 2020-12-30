落魄男拿葫蘆鎚搶銀樓遭壓制 主動報警自首懇求給機會

屏東一名黃姓男子因經濟拮据竟持一支鍛造葫蘆鎚，趁經營的銀樓王男不注意，擊破店內放置金飾的櫃玻璃，還未拿取金飾就遭王壓制，只好向王道歉，還主動報警自首。黃男警詢、偵查與屏東地方法院審理期間，皆坦承犯行，也主動賠償王男的損失，屏東地院將黃依攜兇器毀壞安全設備搶奪未遂罪，處有期徒刑6個月，緩刑3年，並沒收犯案的鍛造葫蘆鎚。

判決指出，黃男因經濟拮据，便攜帶一支鍛造葫蘆鎚於今年6月晚上7時許，步行至王男所經營的銀樓，黃進入店內之後，趁王不注意，持葫蘆鎚擊破店內放置金飾的展示櫃玻璃，並伸手要拿金飾，卻當場遭到壓制，隨後，搶奪未遂的黃還主動報警自首。

黃男警詢、偵查時，皆坦承犯行並表示，敲打展示櫃要伸手拿取金飾時，就被勒住了；還說犯案前，在萬年溪邊，沒思想，因為缺錢，生活過不太去、走投無路，就走去銀樓了。他說，沒有敲擊對方，更沒有抵抗，只是一時想不開，希望院方能給予一次機會。

屏東地院審理期間，王男表示，黃男沒有傷人的意圖，事後還有拿1萬元賠償損壞的玻璃，且黃遭壓制之後，並沒有反抗，還不斷向他道歉。

地院審酌，黃男偵訊時稱，「沒錢交保」，又在未經本院調解前，自籌錢賠償王男損失並道歉，確實具有彌補過錯之心。