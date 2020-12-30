司法懲累犯！持刀恐嚇取財新台幣20元 重判7月要坐牢

56歲陳姓男子闖入台北市某商家持刀向蔡姓被害女子要錢，蔡女交付20元後報警，陳被起訴；台北地院審理，陳認罪，法官依恐嚇取財罪判陳有期徒刑7月，犯罪所得20元沒收。可上訴。

法官認為，陳曾犯竊盜罪被判刑3月確定，2016年11月12日執行完畢出監，仍不思己力謀生，故意再犯罪質更重的恐嚇取財罪，可見執行沒有成效，他對刑罰反應薄弱，依累犯規定加重其刑；法官量刑超過得易科罰金刑上限的6月，如判刑確定，陳要坐牢。

家住桃園市的陳姓男子今年5月21日上午10時許，進入台北市萬華區某商店內，持店家置放店內桌上的美工刀恫嚇蔡姓女被害人，並向蔡女要錢，蔡女心生畏懼，交付新台幣20元後報警，萬華分局將陳移送法辦，檢方起訴陳，法院開庭， 陳認罪。

判決書指出，陳因缺錢花用，持刀以非法手段恫嚇被害人令被害人交付金錢，不僅侵害被害人的財產法益，又妨害被害人意思決定自由，行為不可取，審酌他犯後坦承犯行、態度尚可，恐嚇取財的金額為20元，被害人損害輕微，依法判決。