台南市警白河分局偵查隊小隊長涉洩密 南檢50萬元交保

台南市警局白河分局李姓小隊長涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，台南檢方會同台南市調查處昨天搜索偵查隊及小隊長住處等4處所搜索，並傳喚李及6名證人，包括2名員警在內到案說明，李訊後，今天凌晨以50萬元交保，其餘6人則請回。檢方表示，針對此案將持續追查。

台南地檢署檢察官彭盛智今年8月間偵辦他案時，發現白河分局偵查隊李姓小隊長疑似將偵查中的秘密洩漏給偵辦中的被告，檢察官深入追查，昨天上午市調處、警方人員持搜索票，赴白河警分局偵查隊等4處執行搜索，並傳喚李及6名證人到案。

檢察官訊問後，認該李涉有刑法第132條的洩密罪嫌重大，惟無聲請羈押的必要，諭知50萬元具保後請回。檢察官將指揮市調查處及警察局針對李所涉案件持續追查。