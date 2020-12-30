聽新聞
test
0:00 / 0:00
超商代收滯納健保費 行政執行署：下月起提高到3萬元
法務部行政執行署今天表示，自明年1月4日起，針對健保署移送執行之健保費案件提高四大便利超商代收健保費金額上限，每件繳款通知限額從原未滿2萬元提高至3萬元。
行政執行署說，只要欠繳金額在3萬元以下的健保費案件，民眾都可持執行分署寄發下方印有條碼之傳繳通知，在繳款期限內，就近至全國統一、全家、萊爾富及來來(OK)四大超商繳納，減少赴金融機構臨櫃繳納或透過郵政劃撥、郵寄匯票及匯款等方式繳納的不便。
行政執行署表示，超商據點眾多繳款便利，如接到執行分署印有條碼的傳繳通知時，可選擇至鄰近超商繳納欠款，省時又省力。
行政執行署還表示，各分署寄發印有條碼之傳繳通知書「係真ㄟ」，請民眾放心至超商繳款，不要延誤，如經濟確有困難無法一次完納，可洽各分署承辦執行人員申請分期繳納。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言