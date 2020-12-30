超商代收滯納健保費 行政執行署：下月起提高到3萬元

法務部行政執行署今天表示，自明年1月4日起，針對健保署移送執行之健保費案件提高四大便利超商代收健保費金額上限，每件繳款通知限額從原未滿2萬元提高至3萬元。

行政執行署說，只要欠繳金額在3萬元以下的健保費案件，民眾都可持執行分署寄發下方印有條碼之傳繳通知，在繳款期限內，就近至全國統一、全家、萊爾富及來來(OK)四大超商繳納，減少赴金融機構臨櫃繳納或透過郵政劃撥、郵寄匯票及匯款等方式繳納的不便。

行政執行署表示，超商據點眾多繳款便利，如接到執行分署印有條碼的傳繳通知時，可選擇至鄰近超商繳納欠款，省時又省力。