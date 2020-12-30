「喜歡聽石頭碎掉的聲音」竟在鐵軌放置水泥纜線槽蓋與石塊

24歲羅姓男子上月18日起四度在台鐵竹北站、三姓橋站附近鐵軌放置水泥纜線槽蓋與石塊，造成多列列車以為撞到異物緊急停駛，嚴重影響行車安全，最後遭警逮捕，警方調查羅犯案原因竟是「喜歡聽石投碎掉的聲音」，將他依公共危險罪嫌法辦；新竹地檢署偵查終結，依損壞鐵軌致生火車往來全罪嫌起訴，檢察官認為羅的行為極不足取，除造成火車行駛危險，也嚴重威脅民眾安全，建請法院從重量刑。

檢警調查，羅姓男子上月18日、23日、27日及本月2日四度在竹北站附近軌道擺放水泥纜線槽蓋，上月27日還跑到新竹市三姓橋站附近軌道放置槽蓋，司機員都因發現壓到異物緊急煞停，造成列車延誤及影響行車安全。

上月18日中午，羅男在台鐵基隆起北上西正線101公里50 公尺處（新竹縣竹北市竹義公園）火車軌道將水泥槽蓋及圓形石塊放置軌道上，2164次北上區間車以時速95公里接近時，司機員目視該障礙物後隨即緊急煞車不及輾過。

上月23日晚間，羅在同樣地點故技重施，將水泥槽蓋2塊上下堆疊在火車軌道，使1252次北上區間車以時速85公里接近緊急煞車不及輾過，導致第4車廂的下軔機控制單元銅管大量排氣而無法繼續行使，該車次旅客被迫步行至竹北站。

27日晚間，羅男在基隆起北上西正線109公里200公尺處（新竹市三姓橋站前）將水泥槽蓋3塊堆疊在火車軌道，使第1238次北上區間車以時速85公里輾過，導致列車輔助排障器變形。本月2日，羅男在基隆起北上西正線101公里500公尺處火車軌道，將水泥槽蓋1塊堆置在軌道，使1252次北上區間車以時 55公里接近竹北站輾過。

由於類似事件太多，台鐵通報鐵路警察局，鐵路警察局認為嚴重影響影響行車安全，成立「除石專案小組」，並報請檢察官指揮偵辦，警方調閱沿途監視器發現此起意外為人為造成，查出是羅男涉案，並將他拘提到案，檢察官訊問後向法院羈押獲准。