女子無力還款債主竟強迫以肉體償還 屏東地院判刑2年

屏東里港一名盧姓男子，借款給一名女子近4萬元，眼見她無力償還，盧便提議以肉體來抵債還款，即使女子拒絕，盧仍以脅迫散播性交影片為由，強制性交得逞。事後女子忍無可忍報警，盧男被依法起訴，屏東地方法院將盧男依強制性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，盧男於2017年於屏東市某養生館消費時，認識一名女子於2018年5月間至11月18日，陸續借款給該女子近4萬元，盧見女子經濟狀況不佳無法償還，並在今年2月3日盧向她提議以性交來抵債還款，但女子以擔心家人知道，以及健康狀況不佳為由拒絕。

盧男遭拒後，仍不死心，數度以手機通訊軟體傳送「我明天還會去找你老闆娘，看他怎麼跟妳老公說」、「不要忘記我還有影片，是你遭殃不是我」、「看來有人真的什麼都不怕，那我也無所謂」、「我去你們公司先跟你老闆娘知會一下好了，不然你這樣放我鴿子也不是辦法」等文字訊息脅迫她，要求發生性行為。

直到今年2月6日，該名女深怕盧男散布性交影片，即使違反意願，在心生畏懼的情況下，讓盧強制性交得逞。女子最後忍無可忍報警，警方獲報後，持搜索票搜索盧男住處，並扣押手機、本票、電腦主機、視訊鏡頭。警詢後，將盧男依法起訴。

屏東地方法院，審酌盧男為滿足一己性慾，脅迫他人強制性交，侵害性自主決定權，但盧男犯後皆坦承犯行，也與該女子達成和解，也按和解條件給付完畢，女子也表明不再追究，且同意給予被告緩刑。