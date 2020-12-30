賴素如雙子星案發監 她痛哭「我是政治下的犧牲品」

台北市前議員賴素如被控利用職權，以護航太極雙星取得雙子星大樓開發案為由索賄。最高法院依貪汙罪判處7年6月定讞，隨即通知檢調單位啟動防逃機制。賴素如在今上午9點40分到台北地檢署報到發監，她泣訴並強調自己是清白的，將提非常上訴。

賴素如在律師洪文浚陪同之下報到。她在現場發新聞稿指出將提非常上訴。她泣訴高院更一審認定沒有金額的期約賄賂，是突襲，沒辦法提出調查證據，上訴之後，最高法院駁回。

她哭訴，自己還沒收到判決書，一周就收到傳票要發監，「我是政治下的犧牲品！」、「我不甘心！」現場親友、支持者大喊：「司法不公」、「賴素如加油！」賴素如與支持者痛哭擁抱後，就量體溫進入執行科報到。