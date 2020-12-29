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婦踩到藥妝店門外傳單「滑一跤骨折了」！怒告店長過失傷害
台北市一名婦人日前經過一間藥妝店門口，踩到廣告傳單，一時重心不穩滑倒，還撞到藥妝店門口的階梯，造成腳踝骨折，事後她不滿藥妝店的處理態度，控告店長過失傷害。
在台北街頭，常常看見地上掉落廣告傳單，如果一不留神踩到，恐怕就會滑倒受傷。一名婦人經過一間藥妝店門口，就踩到一張不知道從哪裡飄來的傳單，導致她重心不穩滑倒，更巧的是，還撞上藥妝店前的階梯，造成她的右腳踝骨折受傷。
然而，該婦人表示藥妝店第一時間不聞不問，還是好心的路人幫她叫救護車，並控告店長過失傷害。事後雙方在開庭前達成和解，該婦人也撤銷告訴。
藥妝店發出聲明指出，害婦人滑倒的那張傳單，不是藥妝店所派發的，並且意外發生在門市外，當時店員也不知情，以後他們一定會加強門市環境整理。
據《公視新聞》報導，律師說明，外界可能會覺得藥妝店造成的過失傷害機會只有1%，但在法律上，仍有過失傷害的可能性。另外，2012年也有一名女子絆到百貨公司的電源線跌倒，提告還勝訴了，當時就有律師認為，官司可能帶來更多時間成本，甚至會影響到公司商譽，這些原因都是店家願意和解的主因。
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