快訊

酒醉工人開壓路機倒車未注意 同事遭輾「多處骨折」慘死

和肺炎確診者密切接觸！濱崎步倒數兩天取消跨年演唱會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦踩到藥妝店門外傳單「滑一跤骨折了」！怒告店長過失傷害

聯合新聞網 / 綜合報導

台北一名婦人在連鎖藥妝店門口踩到傳單，不慎滑倒受傷，事後她控告店長過失傷害。示意圖／Ingimage
台北一名婦人在連鎖藥妝店門口踩到傳單，不慎滑倒受傷，事後她控告店長過失傷害。示意圖／Ingimage

台北市一名婦人日前經過一間藥妝店門口，踩到廣告傳單，一時重心不穩滑倒，還撞到藥妝店門口的階梯，造成腳踝骨折，事後她不滿藥妝店的處理態度，控告店長過失傷害。

在台北街頭，常常看見地上掉落廣告傳單，如果一不留神踩到，恐怕就會滑倒受傷。一名婦人經過一間藥妝店門口，就踩到一張不知道從哪裡飄來的傳單，導致她重心不穩滑倒，更巧的是，還撞上藥妝店前的階梯，造成她的右腳踝骨折受傷。

然而，該婦人表示藥妝店第一時間不聞不問，還是好心的路人幫她叫救護車，並控告店長過失傷害。事後雙方在開庭前達成和解，該婦人也撤銷告訴。

藥妝店發出聲明指出，害婦人滑倒的那張傳單，不是藥妝店所派發的，並且意外發生在門市外，當時店員也不知情，以後他們一定會加強門市環境整理。

據《公視新聞》報導，律師說明，外界可能會覺得藥妝店造成的過失傷害機會只有1%，但在法律上，仍有過失傷害的可能性。另外，2012年也有一名女子絆到百貨公司的電源線跌倒，提告還勝訴了，當時就有律師認為，官司可能帶來更多時間成本，甚至會影響到公司商譽，這些原因都是店家願意和解的主因。

廣告 骨折

延伸閱讀

下車跨踩人行道摔斷牙控公車司機過失傷害 檢不起訴

相關新聞

婦踩到藥妝店門外傳單「滑一跤骨折了」！怒告店長過失傷害

台北市一名婦人日前經過一間藥妝店門口，踩到廣告傳單，一時重心不穩滑倒，還撞到藥妝店門口的階梯，造成腳踝骨折，事後她不滿藥妝店的處理態度，控告店長過失傷害...

140萬買凶宅335萬賣出 惡意隱匿、偽造證明4人詐欺起訴

張姓男子以140萬元買一戶曾有人上吊死亡凶宅，當地里長開立不實證明書，張涉嫌惡意隱匿凶宅訊息，以335萬元高價賣給買主，...

用偷的比較快？金門2嫌用鐵絲釣娃娃機商品 得手萬餘元

用偷的比較快？金湖鎮某夾娃娃機店家，最近發現店內的機台疑似遭竊，機台內不少3C產品都不翼而飛，後來察看監視器才發現，原來...

「保全界李宗瑞」涉囚禁14歲少女下藥拍照 法院裁續押禁見

曾下藥性侵2少女遭判10年的男子羅育祥，疑為逃避入獄計畫躲進新竹豪宅的夾層密室，今年8月底卻涉略誘高雄14歲少女，拘禁在...

老婦積蓄135萬被騙光 假檢警面交現金桃沿海老人上當

桃園市大園區67歲周姓婦人12月中旬突然接獲冒充檢察官電話，詐稱周婦帳戶涉洗錢案遭列管需315萬元解除，周婦擔心存款遭凍...

假律師接案6年24人受騙 遭新竹檢方起訴

楊姓男子涉嫌在新竹地區假扮律師，從2014年9月起至今年5月間向民眾佯稱可協助打官司、繕寫書狀、辦理相關訴訟程序，藉此收...

新竹地院工程驗收案爆爭議 竹院：靜待判決

歷時5年、斥資16.5億元的新竹地方法院新建大樓工程遭營造商控訴驗收方式離譜，不斷針對「空心牆面」缺失要求改善，而營造商...

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

台中市孫姓男子去年7月到七旬老父住家索討千萬稱要投資生意，孫父無力支付，孫火冒三丈，除了用拳腳毆打外，還持鋁窗與「請勿停...

囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

曾下藥性侵2少女遭重判10年的男子羅育祥，疑為逃避入獄，在新竹住宅闢建夾層密室、謊報自己失蹤，今年8月底涉略誘高雄14歲...

鼎興詐貸37億元案 華泰銀主管認罪協商判緩刑

鼎興牙材負責人何宗英、財務主管江美玉向銀行詐貸37億元，檢方起訴18人，涉案的華泰銀副理盧政忠與檢方認罪協商，台北地院今...

男木梯破壞監視器鏡頭 扯幫警喬角度遭依妨害公務起訴

基隆市鍾姓男子以木梯破壞警方設置在路口的2個監視器鏡頭，一個短路成黑畫面，一個角度歪斜，他到案後供稱。只是為了幫警方「喬...

「只要1支手機可月入10萬」 21歲詐團主嫌爽開保時捷

張姓男子為首詐騙集團上網交友招攬投資比特幣，宣稱可月入10萬元，收款後不出金，半年來向20餘人騙得1000萬元；刑事局搜...

熱門新聞

單親媽勒斃小女兒再帶大女兒吞藥自殺 「情堪憫恕」獲減刑

高雄男談判開槍貫穿仇人 同1顆子彈竟打死相挺兄弟判決出爐

3歲童成植物人 檢痛批保母：200公分牆上怎有血？

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

中市27歲父養5子陷困境賣嬰兒車 修配廠老闆找他上工了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。