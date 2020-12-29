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140萬買凶宅335萬賣出 惡意隱匿、偽造證明4人詐欺起訴

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

140萬買凶宅335萬賣出，惡意隱匿、偽造證明4人詐欺起訴。記者游明煌／攝影
140萬買凶宅335萬賣出，惡意隱匿、偽造證明4人詐欺起訴。記者游明煌／攝影

張姓男子以140萬元買一戶曾有人上吊死亡凶宅，當地里長開立不實證明書，張涉嫌惡意隱匿凶宅訊息，以335萬元高價賣給買主，新屋主入住後才從鄰居得知曾有非自然身故傳聞。基隆地檢署今天偵結，將張男等4人依加重詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。

基隆地檢署起訴書指出，張男明知其購買的房屋，前屋主在92年曾在該處縊頸死亡，向前屋主的兒子以140萬元購屋後，記名登記過戶給某人頭。

張男為提高銀行房貸，由某代書在未取得前屋主相關人同意與授權，持其保管的印章，蓋在虛假成交價310萬之買賣契約書。張並指示不知情的人頭，持向某銀行詐騙貸得217萬元，超貸至少77萬元。

起訴書說，張男明知購得的是凶宅，再以信託登記為原因，借名登記過戶給高，找來不知情的仲介賣屋，高等人向仲介表明未曾有非自然身故之情事。

檢方指出，當地里長以里長身分配合開立：「前屋主某某某於民國93年中旬，因年邁身故於家中，並非自殺等情事發生」等不實內容之證明書資料，致仲介提供資料給買主，買主陷於錯誤，107年以335萬元高價與高簽定買賣契約後購得成屋主。新屋主入住後才從鄰居得知曾有非自然身故傳聞，始知受騙。

檢方取得相驗證明書，得知該屋確有上吊死亡之事實。

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凶宅 基隆

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