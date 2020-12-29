母勒斃小女兒帶大女兒尋短未遂 一審判3年2月

台中市林姓女子去年7月，不堪照顧罹患罕病小女兒壓力，與大女兒一同勒斃小女兒後，林女帶大女兒輕生，林女前夫趕到現場救回。台中地院審理後，判處林女3年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，43歲的林女離婚後，獨自扶養2名13歲、11歲的女兒，其中小女兒患有罕見疾病、生活無法自理，平時由外籍看護工照顧。

民國108年7月27日下午，林女疑因長期不堪照顧壓力，且負責照顧的看護工將返國，預先寫好遺書，準備帶2名女兒在租屋處尋短。

林女先讓小女兒服用安眠藥，與大女兒將小女兒勒斃後，林女帶大女兒準備尋短，但大女兒立即打電話通知父親。

林女前夫接到電話後趕到現場，發現小女兒已明顯死亡，林女與大女兒則陷入昏迷，2人都被送醫救治。台中地檢署偵辦後，依殺人罪嫌起訴林女，另林女大女兒被送到台中少年觀護所安置。

台中地院審理時，林女經精神鑑定，案發當時罹患重度憂鬱症，且林女大女兒為母親求情，合議庭審酌，林女獨力照顧2名女兒、壓力甚大，犯案情堪憫恕，依與少年共同故意對兒童犯殺人罪，判處林女3年2月徒刑，可上訴。

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