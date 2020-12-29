假律師接案6年24人受騙 遭新竹檢方起訴

楊男涉嫌在新竹地區假扮律師，向民眾佯稱可協助打官司、繕寫書狀、辦理相關訴訟程序，藉此收取手續費、法律諮詢費、保證金、撰狀費等訴訟費用。記者王駿杰／翻攝

楊姓男子涉嫌在新竹地區假扮律師，從2014年9月起至今年5月間向民眾佯稱可協助打官司、繕寫書狀、辦理相關訴訟程序，藉此收取手續費、法律諮詢費、保證金、撰狀費等訴訟費用，6年期間共有24人受騙，不法獲利達6232萬4823元；新竹地檢署今依違反律師法、偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。

檢方調查，陳姓律師明知律師為他人辦理法律事務，應探究案情，蒐集證據，不得接受第三人代付委任人的律師費，也不得以不正當方法推展業務，陳卻讓楊男以陳姓律師事務所、法律事務所執行長名義在外承接業務，自2016年2月19日至去年5月21日未直接與當事人探究案情，蒐集證據，即多次經楊介紹而推展撰寫相關書狀等業務達20次，並接受楊代付相關律師費用，因此將陳送律師懲戒委員會。

檢方呼籲，民眾接洽律師時可在法務部官網律師查詢系統查詢律師姓名及律師證號，確認對方是否具備合格證照，以免受騙，並確保能獲得合法專業的法律服務。