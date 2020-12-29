新竹地院工程驗收案爆爭議 竹院：靜待判決

歷時5年、斥資16.5億元的新竹地方法院新建大樓工程爆出爭議。圖／報系資料照

歷時5年、斥資16.5億元的新竹地方法院新建大樓工程遭營造商控訴驗收方式離譜，不斷針對「空心牆面」缺失要求改善，而營造商採用低壓灌注「環氧樹脂」工法處理牆面，衍生出5、6千萬工程款，但院方至今仍未支付該款項，雙方對簿公堂，營造商卻發現案件仍是新竹地院審理；對此，新竹地院今發聲明指出，全案已進入司法程序，將靜待司法判決。

新竹地院指出，該營造商請求新竹地院依承攬契約給付追加報酬，但院方認為營造商並未依約履行，給付有諸多瑕疵，並非工程有追加，有關給付瑕疵部分也有相關鑑定報告可證明。該案經公共工程委員會仲裁後，結論也是建議院方只須再給付2萬餘元，而非營造商主張的5千多萬元。

新竹地院表示，若營造商有依兩造契約確實承攬而無瑕疵，該營造商又怎麼能再灌入其主張多達數千萬元的環氧樹脂以填滿空隙處的追加款？本案相關民事事件既已在繫屬受理中，院方將靜待司法判決。