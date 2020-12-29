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逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市孫姓男子去年間涉嫌持路障砸死父親，二審今宣判，仍維持一審原判，判孫無期徒刑、褫奪公權終身，另入相當處所監護3年的刑度。記者陳宏睿／翻攝
台中市孫姓男子去年間涉嫌持路障砸死父親，二審今宣判，仍維持一審原判，判孫無期徒刑、褫奪公權終身，另入相當處所監護3年的刑度。記者陳宏睿／翻攝

台中市孫姓男子去年7月到七旬老父住家索討千萬稱要投資生意，孫父無力支付，孫火冒三丈，除了用拳腳毆打外，還持鋁窗與「請勿停車」水泥石墩往父親頭部、臉部與身體猛砸，孫父送醫傷重不治，檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，一審孫逃死，獲判無期，二審今宣判，仍維持一審認定，判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當處所施以監護3年，全案可上訴。

全案一審在今年6月間宣判，上訴台中高分院後，台中高分院仍維持一審認定，認為孫因長期酗酒，罹患精神疾病，在台中榮總等多家醫院有就醫紀錄，且全案送請台中榮總進行精神鑑定後，認定孫罹患「器質性的精神疾病」，犯行時的辨識違法的行為能力，因疾病有顯著降低的狀況，符合減刑規定，仍依依殺害直系尊親屬罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當住所，監護3年。

此起逆倫殺父案發生在去年7月25日，孫姓男子（41歲）找到因畏懼他而躲藏到台中市北區居住的七旬父母、吳姓外婆，孫向父親索討1000萬元未果，隔天下午，孫再到父親住處討錢不成，一氣之下，痛打父親頭部、臉部與身體，還將父親從民宅3樓拖行到1樓，以鋁門紗窗往父親脖子重擊，父親爬起後又將其推倒，再拿鋁紗窗重擊父親。

孫的外婆當時在一樓休息，聽到爭吵聲後出面制止，未料孫不聽勸，直接呼外婆巴掌，還拿三角錐朝外婆臉丟，導致外婆受到頭、手都掛彩。

孫持續以手肘、腳重擊父親身體、腹部，以鋁門紗窗數次高舉、重砸父親身體，最後再拿重達15.4公斤、底部嵌入水泥石墩的「請勿停車」鐵牌，砸往父親頭部、臉部與身體，導致父親腹腔臟器破裂、顱內出血等，送醫急救不治，全案在去年9月依殺害直系尊親屬罪起訴。

台中榮總 台中市

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