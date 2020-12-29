快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

男子羅育祥（左）今年8月底涉略誘囚禁高雄14歲少女。本報資料照
男子羅育祥（左）今年8月底涉略誘囚禁高雄14歲少女。本報資料照

曾下藥性侵2少女遭重判10年的男子羅育祥，疑為逃避入獄，在新竹住宅闢建夾層密室、謊報自己失蹤，今年8月底涉略誘高雄14歲少女拘禁在內長達66小時。檢警查出，羅疑下藥迷昏少女，還拍下不雅照，高雄地檢署今依加重略誘罪、兒少性剝削條例等罪嫌起訴；雄院預計下午開庭裁定是否續押他。

檢方痛批，31歲羅育祥2018年間犯下兩起下藥強制性交案件，仍不思悔悟，又以相似手法犯本案，且計畫、手段更精進狡猾，惡性重大；另因他也承認對少女有特殊偏好，無法自我克制，檢方認定「觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，屬再犯高風險」，由於前案判10年徒刑，建請法院此案從重判11年。

雄檢表示，此案屬重大矚目案件，案件既已偵查終結，有對外說明的義務，但需考量被害人名譽、隱私等權益保護，又得兼顧民眾知的權利、社會教化及警惕等因素，僅適度說明案情，犯罪事實則不宜描述過度詳盡；偵辦期間也由社政單位提供相關協助。

檢方查出，曾擔任保全的羅育祥，多次以介紹工作為由拐騙少女，連19歲妻子葉女都是因此結識成婚，他為躲避發監執行10年徒刑，早著手於新竹竹東的透天豪宅的4樓，建設約2坪的天花板夾層密室，內有簡易浴廁及冰箱；今年7月23日，羅妻到雲林縣警察局斗六分局公正派出所，謊報他已失蹤，員警受理後登載羅是失蹤人口。

檢方發現，羅育祥即使逃避入獄仍想誘拐未成年少女，再次著手縝密規劃，透過臉書社團PO文誠徵「電競陪玩」打工，高雄14歲少女信以為真上門應徵，羅跟她聯繫時態度佯裝相當正式，多次洽談工作細節，並故意讓她做一些畫畫、唱歌等簡單事情賺錢，且避免少女家人察覺，還將現金放信封、寄超商的店到店，羅甚至兩度南下跟少女在左營高鐵站碰面。

羅育祥之後謊稱能轉正職，少女8月29日中午12點55分找同學陪同搭高鐵北上，到新竹站後她獨自1人搭上37歲盧姓男子白牌車，一抵達羅的竹東豪宅，隨即進入4樓房間的隔間；羅先假借拍試裝照，趁機將成分不明的藥劑摻入飲料，少女喝下後昏迷無意識，再拍下不雅照片。

羅育祥原本先另寄1支手機給少女使用，避免對話、行跡曝光，但他當天發現少女攜帶自己手機，便以3000元報酬，要盧帶手機一路北上亂繞，最後棄置新北新店溪，誤導警方尋人，連豪宅29歲王姓管理員面對警方上門，也稱不知情掩護；警方反覆交叉比對研判，9月1日上午8點多第3度到竹東豪宅搜索，終於發現密室救出少女。

檢方偵查後，除了起訴羅育祥涉加重略誘罪、兒少性剝削條例，也認定羅妻葉女、盧姓司機及豪宅王姓管理員，都協助掩飾羅，依使犯人隱避之罪嫌等起訴。

羅育祥等4嫌今年9月初分別遭收押禁見，但10月底羅妻、王姓男子獲交保；今天全案起訴移審羅育祥、盧姓司機。

高雄少女。報系資料照
高雄少女。報系資料照
羅育祥涉在住宅闢建密室，疑為躲避性侵案入獄，還將高雄14歲少女略誘囚禁在內。 報系資料照
羅育祥涉在住宅闢建密室，疑為躲避性侵案入獄，還將高雄14歲少女略誘囚禁在內。 報系資料照

新竹 失蹤 高鐵

延伸閱讀

高雄跨年 陳其邁要求戴口罩加強管理人流

高雄福容25樓景觀餐廳 絕美視野盡享300秒跨年焰火

補教狼師約看夜景竟襲胸、硬解內衣 少女嚇到大哭跳車

教唆14歲女友拍裸照 律師辯他精神反常沒用重判4年

相關新聞

囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

曾下藥性侵2少女遭重判10年的男子羅育祥，疑為逃避入獄，在新竹住宅闢建夾層密室、謊報自己失蹤，今年8月底涉略誘高雄14歲...

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

台中市孫姓男子去年7月到七旬老父住家索討千萬稱要投資生意，孫父無力支付，孫火冒三丈，除了用拳腳毆打外，還持鋁窗與「請勿停...

鼎興詐貸37億元案 華泰銀主管認罪協商判緩刑

鼎興牙材負責人何宗英、財務主管江美玉向銀行詐貸37億元，檢方起訴18人，涉案的華泰銀副理盧政忠與檢方認罪協商，台北地院今...

男木梯破壞監視器鏡頭 扯幫警喬角度遭依妨害公務起訴

基隆市鍾姓男子以木梯破壞警方設置在路口的2個監視器鏡頭，一個短路成黑畫面，一個角度歪斜，他到案後供稱。只是為了幫警方「喬...

雲林涉買凶謀害表弟的婦人 竟是農會的理事

雲林縣61歲林姓婦人疑因積欠債務，為腦部開刀行動不便的表弟買保險後，再雇凶開車製造假車禍把表弟撞成植物人，原本單純車禍案...

「只要1支手機可月入10萬」 21歲詐團主嫌爽開保時捷

張姓男子為首詐騙集團上網交友招攬投資比特幣，宣稱可月入10萬元，收款後不出金，半年來向20餘人騙得1000萬元；刑事局搜...

控空服員外站津貼是「暴利」要撤銷 華航二審再敗訴

桃園市空服員職業工會2016年6月21日通過空服員罷工投票，兩天後空服員罷工造成航班大亂，差點影響總統出訪，經資方與工會...

台南警員盧月明承辦後勤業務 榮獲全國警察後勤楷模

台南市警三分局警員盧月明承辦警用裝備、廳舍整建業務，其中新建海南派出所獲得行政院公共工程金質獎，他今年榮獲警政署頒發全國...

秦庠鈺吸金百億逃亡被抓回台 又幫逃漏稅遭判5月

鼎立集團負責人秦庠鈺吸金百億被判11年定讞，棄保潛逃違反泰國移民法入獄，因泰皇生日大赦9月15日出獄，刑事局到曼谷追緝歸...

表姊假車禍謀害表弟成植物人 被檢警視破謀財害命收押

雲林縣61歲林姓女子積欠債務急需用錢，即對腦部剛開刀行動不便的53歲何姓表弟，萌生惡念，想利用表弟詐領保險金，即策劃買凶...

尾牙聚餐慎防「鹹豬手」 雇主不理恐挨罰並公布姓名

正值公司行號舉辦尾牙聚餐的旺季，台北市政府勞動局今日特別提醒，這些聚會場合最容易發生「職場性騷擾」，無論是上司對下屬，還...

3歲童成植物人 檢痛批保母：200公分牆上怎有血？

無照保母楊彗2017年涉毆打3歲趙姓幼童頭部，害男童成植物人。一、二審以沒有積極證據證明男童傷勢是楊女所為，變更檢方起訴...

熱門新聞

鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配

單親媽勒斃小女兒再帶大女兒吞藥自殺 「情堪憫恕」獲減刑

高雄男談判開槍貫穿仇人 同1顆子彈竟打死相挺兄弟判決出爐

高雄鳳山飄異味疑天然氣外洩 現場警戒中

3歲童成植物人 檢痛批保母：200公分牆上怎有血？

中市27歲父養5子陷困境賣嬰兒車 修配廠老闆找他上工了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。