囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

男子羅育祥（左）今年8月底涉略誘囚禁高雄14歲少女。本報資料照

曾下藥性侵2少女遭重判10年的男子羅育祥，疑為逃避入獄，在新竹住宅闢建夾層密室、謊報自己失蹤，今年8月底涉略誘高雄14歲少女拘禁在內長達66小時。檢警查出，羅疑下藥迷昏少女，還拍下不雅照，高雄地檢署今依加重略誘罪、兒少性剝削條例等罪嫌起訴；雄院預計下午開庭裁定是否續押他。

檢方痛批，31歲羅育祥2018年間犯下兩起下藥強制性交案件，仍不思悔悟，又以相似手法犯本案，且計畫、手段更精進狡猾，惡性重大；另因他也承認對少女有特殊偏好，無法自我克制，檢方認定「觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，屬再犯高風險」，由於前案判10年徒刑，建請法院此案從重判11年。

雄檢表示，此案屬重大矚目案件，案件既已偵查終結，有對外說明的義務，但需考量被害人名譽、隱私等權益保護，又得兼顧民眾知的權利、社會教化及警惕等因素，僅適度說明案情，犯罪事實則不宜描述過度詳盡；偵辦期間也由社政單位提供相關協助。

檢方查出，曾擔任保全的羅育祥，多次以介紹工作為由拐騙少女，連19歲妻子葉女都是因此結識成婚，他為躲避發監執行10年徒刑，早著手於新竹竹東的透天豪宅的4樓，建設約2坪的天花板夾層密室，內有簡易浴廁及冰箱；今年7月23日，羅妻到雲林縣警察局斗六分局公正派出所，謊報他已失蹤，員警受理後登載羅是失蹤人口。

檢方發現，羅育祥即使逃避入獄仍想誘拐未成年少女，再次著手縝密規劃，透過臉書社團PO文誠徵「電競陪玩」打工，高雄14歲少女信以為真上門應徵，羅跟她聯繫時態度佯裝相當正式，多次洽談工作細節，並故意讓她做一些畫畫、唱歌等簡單事情賺錢，且避免少女家人察覺，還將現金放信封、寄超商的店到店，羅甚至兩度南下跟少女在左營高鐵站碰面。

羅育祥之後謊稱能轉正職，少女8月29日中午12點55分找同學陪同搭高鐵北上，到新竹站後她獨自1人搭上37歲盧姓男子白牌車，一抵達羅的竹東豪宅，隨即進入4樓房間的隔間；羅先假借拍試裝照，趁機將成分不明的藥劑摻入飲料，少女喝下後昏迷無意識，再拍下不雅照片。

羅育祥原本先另寄1支手機給少女使用，避免對話、行跡曝光，但他當天發現少女攜帶自己手機，便以3000元報酬，要盧帶手機一路北上亂繞，最後棄置新北新店溪，誤導警方尋人，連豪宅29歲王姓管理員面對警方上門，也稱不知情掩護；警方反覆交叉比對研判，9月1日上午8點多第3度到竹東豪宅搜索，終於發現密室救出少女。

檢方偵查後，除了起訴羅育祥涉加重略誘罪、兒少性剝削條例，也認定羅妻葉女、盧姓司機及豪宅王姓管理員，都協助掩飾羅，依使犯人隱避之罪嫌等起訴。