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鼎興詐貸37億元案 華泰銀主管認罪協商判緩刑
鼎興牙材負責人何宗英、財務主管江美玉向銀行詐貸37億元，檢方起訴18人，涉案的華泰銀副理盧政忠與檢方認罪協商，台北地院今天依違反銀行法收受不當利益罪判盧有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，支付公庫20萬元。除判決違法，不得上訴。
判決說，盧政忠為銀行職員，卻向鼎興收取牙齒診療服務的21萬元不法利益，考量盧無前科、犯後承認犯行，予緩刑宣告；何宗英、江美玉等被告合議庭再行結案。
起訴指出，何宗英2008年至2016年涉偽造公司不實合約、發票，以融資貸款名義向13家銀行、6家民間租賃公司詐貸，詐貸次數為322次，詐貸總金額則逾37億元，何宗英、江美玉、銀行員以及多名牙醫師均被提起公訴。
檢方認為，何宗英嚴重衝擊社會經濟秩序、破壞金融體制，建請法院從重量刑20年；江美玉在何宗英不管公事後，利用兩面手法搬錢，還將上億元不法所得匯往澳洲供子女生活，犯情較何宗英更重，對江女具體求刑25年。
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