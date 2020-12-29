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法院被告 新竹地院：未付工程款案待司法判決

中央社 / 新竹縣29日電

新竹地方法院5年前新建辦公大樓啟用，驗收時法院認為有瑕疵要求補強，承包商認為補強工程衍生5000萬元工程款，法院應支付卻遲未付款而提告，法院今天表示，將待司法判決。

登山營造指控，當年驗收時，因主驗官「就是要一個無異音的牆面」的主觀想法，而雙方對驗收方式意見僵持不下，最後登山營造接受，以低壓灌注「環氧樹脂」補強牆體的工法處理，進而衍生出新台幣5000多萬元工程款，但至今新竹地院仍不肯支付。

新竹地方法院今天發聲明指出，登山營造公司起訴請求新竹地院依雙方承攬契約給付追加報酬，不過，院方認為，這是因登山公司並未依約履行，而給付中有諸多瑕疵，而非工程有追加。

新竹地方法院表示，有關登山公司給付瑕疵部分，也有相關鑑定報告可證，全案經過公共工程委員會仲裁後，結論建議院方只需再給付2萬餘元，而非登山公司主張的5000多萬元。

新竹地方法院指出，若登山公司有依雙方契約確實承攬而無瑕疵，登山公司又豈能再灌入多達數千萬元的環氧樹脂，以填滿空隙處的追加款？此案相關民事事件已受理中，院方靜待司法判決。

新竹 司法

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