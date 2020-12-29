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雲林涉買凶謀害表弟的婦人 竟是農會的理事

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

淒慘！表姊為了錢雇凶開車孟撞表弟，讓已生病行動不便的表弟，在鬼門關走了一回。記者蔡維斌／翻攝
淒慘！表姊為了錢雇凶開車孟撞表弟，讓已生病行動不便的表弟，在鬼門關走了一回。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣61歲林姓婦人疑因積欠債務，為腦部開刀行動不便的表弟買保險後，再雇凶開車製造假車禍把表弟撞成植物人，原本單純車禍案情急轉直下，林女今天被收押，檢警查出她竟然是某農會的理事，才會以農會補助款為「誘餌」騙表弟出門發生車禍。

雲林檢警指出，這起發生在今年五月間的肇事逃免車禍，原以為是單純的車禍，但經調閱監視器比對，查獲因竊盜案人被台南地檢署通緝羈押中的彭姓嫌犯，涉嫌雲林肇逃逸的車禍案，即予借提訊問。

檢警說，彭嫌坦承是林女提供3萬元讓他買了一輛報廢車，他偷了車牌掛上後，才製造假車禍，但車子不是他開的開車撞人的是另一名陳姓同夥。

林女也承認有給錢買車，並替表弟買保險，但否認雇凶詐領保險金。檢察官認為她供詞避重就輕，今天聲押獲准。

檢警進一步追查發現林女是某農會的理事，才會請雇凶的人謊稱要發農會補助款，才把表弟騙出門，至於如何會對自己表弟下此毒手，認識林女的人都三緘其口，不願多說。農會也很低調，有人說這位理事待人客氣，和大家有說有笑，對她私人情況就不了解。

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