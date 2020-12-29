控空服員外站津貼是「暴利」要撤銷 華航二審再敗訴

桃園市空服員職業工會2016年6月21日通過空服員罷工投票，事後華航主張屬民法「暴利」行為向法院訴請撤銷「外站津貼」，一審敗訴，經上訴，台灣高等法院今（29日）駁回，可上訴。圖／本報系資料照

桃園市空服員職業工會2016年6月21日通過空服員罷工投票，兩天後空服員罷工造成航班大亂，差點影響總統出訪，經資方與工會協商後達成外站津貼調高等七項協議。事後，華航主張屬民法「暴利」行為向法院訴請撤銷「外站津貼」，一審敗訴，經上訴，台灣高等法院今駁回，可上訴。

華航以工會突襲式罷工，等同未經預告，造成華航措手不及，還趁董事長何煖軒剛上任無經驗之際，輕率簽下「不平等條約」，其中「外站津貼」由每小時2美元調到4美元．隔年調到5美元的給付顯失公平。

華航提告，主張符合民法第74條第1項要件，先位請求撤銷該外站津貼協議，備位請求該外站津貼協議第3、4 點給付義務應予免除。工會主張是合法行使罷工權也非突襲式罷工，為確保總統專機任務不受罷工影響，提早以簡訊詢問專機任務組員是否參加。

工會指出，在討論協議時勞動部長等人在場協助，何煖軒歷任交通部要職、總經理謝世謙任職華航30年，對交通運輸產業和華航人事極為熟稔，都不符合急迫、輕率、無經驗而同意該外站津貼協議。

一審以工會罷工經過醞釀、投票，且華航對罷工也有應對措施，與工會協商時，還派出律師團參與調解，外站津貼達成協商是經過討論後的協議，董事長何煖軒、總經理等人，都有交通部和華航經營資歷，華航並非在「輕率」下簽協議，前年11月判華航敗訴。

二審認為，工會在2016年5月3日向桃園市政府申請勞資爭議調解時，已提出外站津貼權益訴求，於調解不成立後，經投票決定罷工，合於勞資爭議處理法第54條第1項規定。

雖於2016年6月23日突然宣布於翌日進行罷工，但工會同年5月31日向新聞媒體表示已有相關因應措施，且何煖軒曾擔任交通部常務次長等職務，且曾有處理台鐵、中華郵政工會抗爭案經驗，謝世謙在華航任職30餘年，均具有豐富經驗。

再依華航2016年6月27日發布說明稿，何煖軒在上任前10天已研究相關議題。華航於同年6月24日協商時另有律師協助，與會幕僚也可提供相關資料供何、謝參考，可見其等並非急迫、輕率、無經驗而同意該外站津貼協議。

華航在同年6月24日簽署外站津貼協議，同年月28日與中華航空企業工會簽立條件相似協議，華航同意未加入工會的空服員也可領得類似津貼，堪認外站津貼協議並非顯失公平，應駁回上訴。