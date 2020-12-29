涉鼎興詐貸案 華泰商銀主管獲緩刑

知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉向多家銀行詐貸新台幣37億元。一審法院今天僅就涉違法收受免費植牙的銀行主管盧政忠宣判，判他4月，緩刑2年，須繳國庫20萬元。

台北地方法院宣判，依銀行法的收受不當利益罪判盧政忠4月徒刑，緩刑2年，須繳國庫新台幣20萬元，不當利益21萬多元追繳沒收，可上訴。

時任華泰商銀協理的盧政忠被控利用審核鼎興貸款案關係，收受鼎興免費植牙，獲取21萬多元不法利益，台北地院考量盧政忠涉案部分已認罪，先予宣判，其他被告何宗英等人仍續行審理中。

台北地檢署起訴指出，何宗英在民國97年至105年7月間，涉嫌偽造公司不實合約、發票，以融資貸款為名向13家銀行、6家民間公司詐貸，一共得手37億7488萬7400元；案件於105年11月間，對何宗英、財務主管江美玉，以及多名牙醫師提起公訴。

北檢起訴認為何宗英為彌補資金缺口，不思以正當方法取得資金37億元，嚴重衝擊社會經濟秩序、破壞金融體制，且犯後狡辯，對於貸款流向交代不清、推諉責任、惡性重大，建請法官量處最重刑20年。

北檢另案偵辦銀行違法放貸部分，案件於106年9月間偵結，依違反銀行法等罪，起訴時任華南銀行代理總經理賴明佑、何宗英等18人。案件均由台北地方法院審理。