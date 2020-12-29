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台南警員盧月明承辦後勤業務 榮獲全國警察後勤楷模
台南市警三分局警員盧月明承辦警用裝備、廳舍整建業務，其中新建海南派出所獲得行政院公共工程金質獎，他今年榮獲警政署頒發全國警察後勤楷模殊榮，盧月明今天說，以往承辦後勤業務較少人注意，能夠得獎很意外，很開心，也是一種肯定。
盧於1983年投身軍旅，歷任憲兵排長、調查官、連長，1995年憲兵少校自軍中退役，2002年通過行政警察特考班轉職警界，在台南市警三分期間先後承辦警用裝備、廳舍整建採購招標業務。
盧曾獲警政署警用裝備檢查警察局團體成績第2名，台南市警察局警用裝備檢查、動產盤點評核第1名，他辦理本分局1樓辦公廳舍整修、安佃派出所耐震補強工程及安順派出所、海南派出所新廳舍覓地重建等工程，其中海南派出所更獲得行政院公共工程金質獎。
市警三分局長方國璽說，盧個性嚴謹，處事態度積極負責，榮獲今年全國警察後勤楷模殊榮，為員警學習標杆。
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