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秦庠鈺吸金百億逃亡被抓回台 又幫逃漏稅遭判5月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

鼎立集團負責人秦庠鈺吸金百億被判11年定讞，棄保潛逃違反泰國移民法入獄，因泰皇生日大赦9月15日出獄，刑事局到曼谷追緝歸案；而秦2009年拿銷售額2300萬的不實發票幫3間公司逃漏稅百萬，法院認為，本案秦參與有限，不宜僅因牽涉知名案件就量處重刑，依商業會計法判他5月，可上訴。

桃園地檢起訴指出，秦（49歲）為鼎立國際開發公司實際負責人，明知在2009年11月、12月間，並未銷貨給寶立金、瓦力能源及統一國際鑄鋁等3間公司營業人，竟和鼎立前、後任登記林姓、彭姓負責人，共同接續填製58張發票。

檢方發現，秦等填製的發票共銷售2310萬5120元，給3間公司充當進項憑證使用，讓他們持向稅捐稽徵機關申報抵扣銷項稅額，幫助逃漏營業稅共115萬5257元，全案經國稅局函送偵辦。

檢方訊時，秦矢口否認，辯稱他是鼎立大股東，僅負責處理公司房地產業務，未負責公司重大決策，也沒親自指示開發票，只知統一公司欠錢，但沒聽過瓦力、寶立金公司，自己是鼎立總帳房，會看公司總帳目資料。

統一許姓負責人證稱，2009年8月和秦合作經營公司，由秦負責會計、開立發票，鼎立陳姓業務員也說，秦是股東兼任董事，為鼎立大老闆，負責公司重大決策。

檢方並視台北地院100年度金重訴字第17號判決書，指出秦2009年5月後，以金圓互助會為名經營業務，向不特定人吸收資金，成立鼎立公司為主的鼎立集團，秦是實際負責人，另還有國稅局移送相關證據等，偵結依填製不實會計憑證罪起訴他。

桃園地院審酌，秦與他人共同填載不實會計憑證以幫助逃漏稅捐，影響國家管理、徵收稅賦之公平及正確性，原本否認直到經緝獲終能坦承，另其雖是公司實質負責人，但參與本案犯行程度有限，不宜僅因其牽涉知名案件、潛逃，就量處重刑，依商業會計法判他5月，得易科罰金。

秦庠鈺。圖／報系資料照
秦庠鈺。圖／報系資料照

逃漏稅

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