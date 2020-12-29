空服員罷工爭外站津貼 華航認暴利興訟撤銷敗訴

桃園市空服員職業工會105年罷工爭取提高外站津貼，華航同意共7項協議，結束罷工。華航認工會突襲式罷工逼迫其簽下協議，興訟撤銷外站津貼「暴利行為」，高院今天判華航敗訴。

華航提告主張，華航於105年間空服員總數約3200人，其中2638人加入桃園市空服員職業工會；職業工會於105年6月23日18時1分許，突然宣布自同年月24日凌晨0時起罷工。

華航主張，董事長何煖軒、總經理謝世謙於罷工當天上任，緊急處理罷工事件，經勞動部協調，與職業工會簽立7項協議，包含協議外站津貼由3美元提高到5美元，認為職業工會趁華航公司急迫、輕率、無經驗所簽立，顯失公平協議，請求撤銷外站津貼協議。

一審判華航敗訴，華航不服提上訴，二審由台灣高等法院受理，今天駁回上訴，仍判華航敗訴，可上訴。

二審新聞資料指出，職業工會早在向桃園市政府申請勞資爭議調解時，已提出外站津貼權益的訴求，於調解不成立後，經投票決定罷工，合於勞資爭議處理法。

二審表示，華航得知職業工會宣布罷工時，向新聞媒體表示已有相關因應措施，何煖軒曾擔任交通部次長，曾處理台鐵、中華郵政工會抗爭案的經驗，上任前10天已研究華航相關議題，謝世謙在華航任職30餘年，均具有豐富經驗，協商當下，也有律師協助，幕僚提供相關資料供何、謝參考，可見他們並非急迫、輕率、無經驗而同意外站津貼協議。

二審指出，華航在105年6月24日簽署外站津貼協議，同年月28日與中華航空企業工會簽立條件相似協議，華航同意未加入職業工會的空服員也可領得類似津貼，可見外站津貼協議並非顯失公平。