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表姊假車禍謀害表弟成植物人 被檢警視破謀財害命收押

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣61歲林姓女子積欠債務急需用錢，即對腦部剛開刀行動不便的53歲何姓表弟，萌生惡念，想利用表弟詐領保險金，即策劃買凶製造假車禍謀財害命，使表弟被撞成植物人險些喪命，原只是單純車禍，但檢警細心發現細節有詐，深入追查發現是樁謀財害命，今天將林女依殺人未遂聲押獲准。

家住斗六市的林姓女嫌，因積欠債務，被逼債一時需要用錢，即對剛動完腦部手術的表弟動了歪腦筋，自民國108年4月間起到109年5月間，先後以偽簽被害人署名之方式，替被害人投保多筆意外保險及旅遊平安險，保險金額合計約達3000萬元。

林婦為表弟買保險後，再以事成之後提供100萬元為代價買凶，雇用彭嫌、陳嫌，3人合謀分工，由彭嫌、陳嫌買了一輛報廢小客車，再竊取車牌懸掛後，於109年5月28日由彭嫌假冒農會人員，撥打電話謊稱要拿補助款給被害人。

何姓被害人不疑有詐，即持助步器準備前往領取，才出家門走到門口前時，陳嫌即駕車加速從後側衝撞被害人逃逸；被害人整個人彈飛再落地受重傷，腦部出血、生命垂危，經搶救仍呈癲癇半植物人，整個車禍過程都被監視器拍下。

原只是單純肇事逃逸案，但警方偵查過程，從車禍監視器細心觀察，發現車輛行駛狀況有異，似乎是故意從車道轉向路肩撞人，即報請檢察官黃立夫指揮偵辦，進一步發現林嫌曾為表弟投保意外險，部分保單受益人還是林嫌名字，認為案情不單純。

檢察官日前傳訊林嫌等人，以車追人，找到彭姓男子，得知他只是受雇買車，車子是陳嫌所開（在逃），進一步林嫌是主謀，林嫌否認買凶害弟，但檢警掌握相關事證，加上陳嫌仍在逃，今天依偽造文書、殺人未遂及詐欺未遂等罪，以嫌疑重大、有逃亡、勾串、滅證之虞，聲請羈押禁見獲准，並全力追緝陳嫌。

黑色小客車急速撞上林嫌表弟，整個人彈飛再摔落地，情況極慘。記者蔡維斌／翻攝
黑色小客車急速撞上林嫌表弟，整個人彈飛再摔落地，情況極慘。記者蔡維斌／翻攝
黑色小客車急速撞上林嫌表弟，整個人彈飛再摔落地，情況極慘。記者蔡維斌／翻攝
黑色小客車急速撞上林嫌表弟，整個人彈飛再摔落地，情況極慘。記者蔡維斌／翻攝
林嫌表弟用輔助器行走路旁。記者蔡維斌／翻攝
林嫌表弟用輔助器行走路旁。記者蔡維斌／翻攝

車禍 保險 植物人

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