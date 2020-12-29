尾牙聚餐慎防「鹹豬手」 雇主不理恐挨罰並公布姓名

正值公司行號舉辦尾牙聚餐的旺季，台北市政府勞動局今日特別提醒，這些聚會場合最容易發生「職場性騷擾」，無論是上司對下屬，還是同事之間，都要注意互動時的界線，若發生職場性騷擾雇主未處理，將可罰10萬以上到50萬以下的罰鍰，並公布公司與負責人名稱。

台北市原民會過去就曾發生過職場性騷擾，今年才剛判刑確定，主委陳誼誠遭罰10萬，拘役50日得易科罰金。勞動局長陳信瑜表示，若公司尾牙聚餐活動，員工遭到性騷擾，雇主應依性別工作平等法啟動調查機制，盡性騷擾防治的責任。

陳信瑜說，公司再舉辦尾牙聚餐前，應該要事先進行職場性騷擾相關宣導，無論是主管與下屬間，或者是同事之間，都要注意人與人之間互動分際，以免在歡樂、慶祝氣氛影響下而做出不適當的逾矩行為。

陳信瑜說明，若遭到性騷擾，員工可循公司內部管道申訴，若認為雇主未妥善處理，可再向勞動局進行申訴；而萬一性騷擾行為人為雇主時，員工除了向公司內部管道申訴外，也可向工作所在地的主管機關提出申訴。